"الدستور" تطلق "حرف".. أول جريدة ثقافية "ديجيتال" فى مصر

أطلقت مؤسسة “الدستور”، اليوم الأربعاء، العدد الأول من أحدث إصداراتها "حرف"، وهي أول جريدة ثقافية شاملة تصدر بشكل إلكتروني، الأربعاء من كل أسبوع في 20 صفحة.

وتتاح الجريدة على موقع “الدستور” الإلكتروني، مجاناً، مع فتح الباب أمام مساهمات المبدعين من داخل وخارج مصر.

ويضم العدد الأول من "حرف" انفرادات مهمة ونوعية، وقصصا عن نجيب محفوظ، توفيق الحكيم، ياسين التهامي، وآخرين.

وقال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير، في تقديمه لإصدار "الدستور" الجديد: "في (حرف) نضع بين أيديكم جريدة ثقافية، تحمل من سمات الصحف الورقية كل شيء، إلا شيئًا واحدًا وهو طباعتها على الورق، الذي بدأ هو الآخر رحلة جنون في أسعاره وتوفره والإقبال عليه".

وأضاف: "قد تكون هذه الجريدة الثقافية بداية لإصدار جريدة إلكترونية عامة، تأخذ من الصحافة الورقية شكلها وتبويبها ورصانة الكتابة فيها، ولا تعتمد على الورق فى الوصول إلى قرائها".