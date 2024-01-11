الخميس 11 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس الوزراء يزور شركة "يان جيانغ ايجيبت" المحدودة للمنتجات

جولة رئيس الوزراء
جولة رئيس الوزراء

في إطار جولته اليوم بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، زار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، شركة يان جيانغ ايجيبت المحدودة للمنتجات، ضمن نطاق المطور الصناعي شركة تيدا للاستثمار.

وأكد  وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن "تيدا" تعد أحد أهم شركاء النجاح بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث تتخطى استثماراتها بالمنطقة نحو ٢ مليار دولار، من خلال مايقرب من ١٤٠ منشأة صناعية وخدمية.  

وقام رئيس الوزراء بجولة بشركة يان جيانغ ايجيبت تفقد خلالها خط السحب المباشر للخامات، وكذا مراحله التي تشمل التغذية بالمواد الخام للأقمشة، والتمشيط، والفرن، والتبريد، والأوزان، والفحص، والتقطيع، والتعبئة، بالاضافة إلى تفقد المخزن ونماذج المنتجات النهائية.


وخلال الجولة، استمع رئيس الوزراء إلى شرح من  جانغ ريكس، المدير العام للشركة، الذي أشار إلى أن الشركة تمثل استثمارًا صينيًا، وتختص بنشاط انتاج منتجات النظافة الصحية، وتصنيع أقمشة غير منسوجة من منتجات صناعية، وأفلام بولي ايثيلين، وملونات البلاستيك "ماستر باتش".

الخامات الأساسية لصناعات مستلزمات النظافة الصحية

وأوضح المدير العام للشركة أن المشروع يقوم بإنتاج وبيع الخامات الأساسية لصناعات مستلزمات النظافة الصحية، من خلال إنتاج الأفلام البلاستيكية التي تستخدم في انتاج حفاضات الأطفال، وكذلك افلام المناديل التي تستخدم في انتاج المناديل المبللة، كما أنه يقوم بالتصدير إلى عددٍ من الدول منها المملكة العربية السعودية، والتشيك، والولايات المتحدة الأمريكية، وألمانيا، وجنوب افريقيا، وتعد مزودًا رئيسيًا لشركة بروكتر اند جامبل العالمية.

وأضاف  جانغ ريكس أن المشروع يقام على مساحة نحو ١٣٢.٨١٢ ألف م٢، بتكلفة استثمارية ١٨ مليون دولار، وقد بدأ الإنتاج الفعلي هذا العام، ويوفر فرص عمل مباشرة لنحو ١٦٠ عاملا مصريا، و١٥ صينيا، وتصل الطاقة الإنتاجية للمشروع إلى حوالي ١١٢٨٠ طن أقمشة غير منسوجة من ألياف صناعية، و٢٥٠٠ طن أفلام بولي ايثيلين، و٩٠٠ طن ملونات البلاستيك "ماستر باتش".  

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وأشار المدير العام للشركة إلى أن المشروع يضم في مراحله الحالية ٣ خطوط انتاج، بينها خط لإنتاج الأقمشة غير المنسوجة مجهز بأحدث خطوط الانتاج بخبرات صينية، ومزود بنظام الكشف عن العيوب الأوتوماتيكي عالي الدقة، لمنتجات عالية الجودة، بالإضافة إلى دقة معالجة عالية وأداء مستقر، ويعمل بسرعة مميزة للانتاج عالي السرعة، واستعرض تفاصيل العملية التصنيعية لعملية تصنيع الاقمشة غير المنسوجة وغيرها من المنتجات.

الاقتصادية لقناة السويس مجلس الوزراء يان جيانغ ايجيبت شركة تيدا للاستثمار ٢ مليار دولار منتجات النظافة الصحية

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