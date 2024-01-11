افتتاح أكبر مصنع للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى خلال النصف الأول من 2024

كشف الدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام عن موعد افتتاح أكبر مصنع للغزل والنسيج في العالم بمدينة المحلة الكبرى، ضمن خريطة افتتاحات مصانع الغزل والنسيج التي تطورها وزارة قطاع الأعمال العام.

وأضاف وزير قطاع الأعمال العام في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن المصنع سيكون جاهز للافتتاح خلال النصف الأول من العام الجاري، مشيرا إلى أنه من المقرر وفقا لخطة الافتتاحات والانتهاء من تطوير مصانع الغزل والنسيج الحكومية فقد تم الانتهاء من أول مصنع مطور للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى وهو مصنع 4 وينتج 15 طنا يوميا من الغزل والنسيج وهو يعمل حاليا وجاهز للافتتاح في أي وقت يتم تحديده.

مصنع الغزل والنسيج إنجاز كبير للصناعة المصرية

وأكد أن أكبر مصنع للغزل والنسيج في العالم بالمحلة الكبرى يعد إنجازا كبيرا للصناعة المصرية، موضحا أن خريطة الافتتاحات بمصانع الغزل والنسيج خلال عام 2024 تبدأ بافتتاح مصنع غزل 4 ثم مصنع غزل 1 وهو أكبر مصنع للغزل والنسيج في العالم بالمحلة الكبرى، ثم مصنع غزل 6 فى المحلة ومعهم مصنع غزل شبين ومصنع غزل كفر الدوار ومصنع غزل حلوان ومصنع غزل المنيا ومصنع غزل كفر الدوار.

وأوضح وزير قطاع الأعمال العام أن ملف تطوير مصانع الغزل والنسيج الحكومية يشهد متابعة مستمرة من جانب القيادة السياسية في البلاد بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أن الإنجاز في تطوير مصانع الغزل والنسيج الحكومية في مصر كان ورائه دعم القيادة السياسية.

تكلفة تطوير مصانع الغزل والنسيج وصلت إلى حوالي 50 مليار جنيه

وأكد أن تكلفة تطوير مصانع الغزل والنسيج وصلت إلى حوالي 50 مليار جنيه، مشيرا إلى أن مدينة المحلة حصلت على النصيب الأكبر في هذه الاستثمارات، موضحا أن المصانع ستعمل تكنولوجيا حديثة للغاية وهي أحدث تكنولوجيا في صناعة الغزل والنسيج في العالم.

وأوضح أن صناعة الغزل والنسيج من الصناعات الأساسية التي تشكل ركيزة أساسية في الاقتصاد المصري، وتلعب دورًا حيويًا في توفير فرص العمل وتعزيز الصادرات وبالنظر إلى أهمية هذا القطاع، يُعتبر تطوير وتحديث مصانع الغزل والنسيج الحكومية أمر هام للغاية.

وأكد أنه يسهم تحديث هذه المصانع في تعزيز القدرة التنافسية للصناعة المحلية على المستوى الدولي، مما يؤدي إلى زيادة الصادرات وتحسين الميزان التجاري للبلاد. كما يمكن للتحديث أن يزيد من الإنتاجية ويحسن من جودة المنتجات، وبالتالي يعزز سمعة المنتجات المصرية على الصعيدين المحلي والدولي.

وأوضح أنه يسهم تطوير مصانع الغزل والنسيج في توفير فرص عمل جديدة وفقا للاحتياجات وتحسين ظروف العمل للعاملين في هذا القطاع، عبر تدريبهم بشكل مميز كما يمكن أن يساهم التحديث في تطوير المهارات وزيادة الكفاءة لدى العمال، مما يعزز القدرة التنافسية للقوى العاملة المصرية.

وأشار إلى أنه يمكن أن يُعَد تحديث مصانع الغزل والنسيج جزءًا من استراتيجية أوسع لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر، وذلك من خلال تعزيز الصناعة التحويلية كما أنه يسهم تحديث هذه المصانع في تعزيز التكنولوجيا والابتكار في الصناعة المصرية، مما يعزز القدرة على التكيف مع التطورات العالمية وتحسين الكفاءة والإنتاجية.

وأكد أن تطوير مصانع الغزل والنسيج الحكومية في مصر يعد أمرًا ضروريًا لتعزيز الصناعة المحلية، وتوفير فرص العمل، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، ومن المهم أن تواصل الحكومة والقطاع الخاص العمل معًا لتحقيق هذا الهدف الاستراتيجي المهم.