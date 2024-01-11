الخميس 11 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

اليوم.. آخر موعد لتسليم ملفات التعيين بوظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة

هيئة قضايا الدولة
هيئة قضايا الدولة

ينتهي اليوم الخميس، آخر موعد لتسليم ملفات طلبات التعيين فى وظيفة مندوب مساعد، من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة 2023  ووفق الجدول الزمنى المعلن من هيئة قضايا الدولة.

وتسليم الملفات بمقر نادى مستشارى قضايا الدولة اعتبارا من السبت 16/12/2023 إلى اليوم الخميس الموافق 11/1/2024 طبقا للجدول الذى تم نشره على الموقع الرسمى لقضايا الدولة، وعلى المتقدمين متابعة الموقع بصورة مستمرة لمعرفة اليوم المخصص لتسليم ملفات كل جامعة.

وتقدم الملفات مستوفاة أصول المستندات والأوراق المطلوبة، ولن يلتفت للطلبات التى تقدم قبل أو بعد الميعاد المحدد أو الطلبات غير المستوفاة للشروط والمستندات المطلوبة، وجميع أصول المستندات والوثائق المقدمة بالملف لا يجوز استردادها.

طلبات التعيين مندوب مساعد كليات الحقوق والشريعة هيئة قضايا الدولة

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