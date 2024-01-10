الأربعاء 10 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الأعلى خلال 4 سنوات.. اقتصادى: 47 طن ذهب اشتراها المصريون خلال 2023

مصوغات ذهبية
مصوغات ذهبية

قال الدكتور على الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن الذهب من أهم الملاذات الآمنة للاستثمار، مشيرًا إلى أن المصريين اشتروا خلال العام الماضي فقط، أكثر من 47 طن ذهب طبقًا للمجلس العالمي للذهب.

وأضاف الإدريسي خلال حواره لبرنامج "الحياة اليوم" على قناة "الحياة"، أن هذا الرقم هو الأعلى على مدار 4 سنوات ماضية، موضحًا أننا لم نصل إلى نصف هذا الرقم حتى في 2020 و2021.

اقتصادي: توقعات باستمرار ارتفاع أسعار الذهب

 

وأشار إلى أنه من المتوقع استمرار ارتفاع أسعار الذهب، وسيكون هناك مزيد من الطلب على الذهب بسبب معدلات التضخم والصراعات والأزمات التي ما زالت مستمرة.

وتابع: "بالنسبة للدولار لدينا فجوة كبيرة جدًا بين السوقين الرسمية والموازية، السعر الرسمي 31 جنيهًا، أما السوق الموازية ما يقارب من 55 في بعض التعاملات"، مشيرًا إلى أن تلك المشكلة في طريقها إلى الحل بعد زيارة الوفد الوزاري لصندوق النقد الدولي والدولة تتحرك لحل تلك المشكلة.

الذهب أسعار الذهب سعر الذهب الدولار علي الادريسي الحياة

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