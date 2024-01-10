الأربعاء 10 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

إدارة الزهور تكرم أبطال العالم وإفريقيا فى كرة السرعة

مجلس إدارة نادي الزهور
مجلس إدارة نادي الزهور

كرم مجلس إدارة نادي الزهور، برئاسة المستشار محمد الدمرداش فريق النادي لكرة السرعة بعد حصوله على 9 ميداليات ذهبية وميدالية فضية في بطولة العالم في نسختها الـ24 التي أقيمت بالعاصمة التركية "اسطنبول" والبطولة الإفريقية التي أقيمت في بورسعيد.

وأبطال النادي هم: سيف ايهاب وحيد، محمد نجاح المطراوي، حبيبة سامح محمد، عمر نجاح المطراوي، محمد أسامة عبدالله ويقود الفريق فنيًا عمر جمال عبدالناصر والإداري عماد محمود.

كانت نتائج أبطال الزهور في بطولة العالم كالتالي: 
في منافسات بطولة العالم للكبار توج الزوجي المكون من لاعبي نادي الزهور عمر نجاح المطراوي ومحمد أسامة بالميدالية الذهبية في منافسات زوجي الرجال،  وأحرزت لاعبة الزهور حبيبة سامح ميداليتين: ذهبية التتابع المختلط وفضية سولو السيدات.

أما في بطولة العالم للناشئين فقد حصد بطل الزهور سيف إيهاب وحيد ثلاث ميداليات: ذهبية فردي الناشئين، ذهبية زوجي البنين، وذهبية الزوجي المختلط.

كما حقق نجم نادي الزهور محمد نجاح الميدالية الذهبية في منافسات الفردي ببطولة العالم المفتوحة.

وسيطرت مصر على منافسات البطولة، حيث توجت مصر بكأس المركز الأول في بطولة الكبار والناشئين والماسترز في البطولة التي شهدت مشاركة 9 دول وهم: مصر والعراق وتونس وبولندا وفرنسا والكويت وقطر والهند والمانيا.

أقيم التكريم بقاعة السينما بالفرع الرئيسي بمدينة نصر بحضور المستشار محمد الدمرداش رئيس النادي، والمستشار إيهاب الشريطي نائب رئيس النادي، والأستاذ علي عادل أمين الصندوق، والأستاذ محمد مطيع سكرتير عام النادي، بالإضافة إلى دكتور أحمد عبدالفتاح مساعد مدير النادي للنشاط الرياضي وكابتن أحمد الليثي مدير النشاط الرياضي.

وخلال التكريم أعرب المستشار محمد الدمرداش رئيس النادي عن سعادته باستمرار سيطرة أبطال الزهور على رياضة كرة السرعة ليس فقط محليًا بل ايضًا إفريقيًا وعالميًا، موضحًا أن هذه الرياضة لا يمارسها سوى من يعشقها خاصة أنها من الرياضات المظلومة إعلاميًا ولكن يحرص مجلس الإدارة على تشجيع اللاعبين على ممارستها وتحقيق نتائج عالمية ورفع اسم مصر في المحافل الدولية.

أبطال الزهور المستشار محمد الدمرداش فريق النادي لكرة السرعة مجلس إدارة نادي الزهور محمد نجاح المطراوي البطولة الإفريقية التي أقيمت في بورسعيد

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