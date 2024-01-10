الأربعاء 10 يناير 2024
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رياضة

هنا جودة تفوز بالمركز الأول في جائزة الإبداع الرياضي بدبي

هنا جودة لحظة تتويجها
هنا جودة لحظة تتويجها بدرع تنس الطاولة في دبي

حصدت هنا جودة، بطلة أفريقيا والعالم في تنس الطاولة على المركز الأول في جائزة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي التي جرت مراسمها اليوم الأربعاء، بقاعة جميرا في دبي.

كما حصدت هنا على المركز الأول بعد صعودها للنهائيات بالجائزة ضمن أفضل 6 رياضيين دون الـ 18عامًا في الوطن العربي وجرى تصويت جماهيري بعد ذلك اكتسحته هنا وحسمت المركز الأول بجدارة.

وأعربت بطلة مصر وأفريقيا عن سعادتها الكبيرة بعد فوزها بالجائزة التي وصفتها بأنها “ذات قيمة كبيرة” لما لهذه الجائزة من تقدير عالمي كبير، بجانب المجد الأدبي الذي حققته باقتناصها، كما فاز بالجائزة جياني انفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم بعدما ساهم في تطوير اللعبة وزيادة انتشارها عالميًا.

وحصدت الرياضة المغربية عدة جوائز كافضل منتخب مبدع بعد وصوله إلى نصف نهائي كاس العالم 22 في قطر وفاز وليد الركراكي بجائزة أفضل مدرب وحكم كرة القدم بشري الكربوبي كأفضل حكم عربي بجانب جائزة لـ سفيان البقالي بطل العالم في العاب القوي و جائزة بالملاكمة، وحصدت تونس والحزائر والعراق والسعودية والكويت على عدة جوائز، فيما نال الرياضيون الإماراتيين جوائزهم في كل فروع الجائزة صغار و كبار لما قدموه من ابداعات غير مسبوقة.

هنا جودة دبي تنس الطاولة هنا جودة بطلة افريقيا و العالم في تنس الطاولة الرياضة المغربية

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