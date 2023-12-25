الإثنين 25 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الاتحاد الرياضي للشركات في بورسعيد ينظم بطولة في تنس الطاولة وكرة القدم للصالات

الاتحاد الرياضي للشركات
الاتحاد الرياضي للشركات في بورسعيد

نظم الاتحاد العام الرياضي للشركات مهرجانا رياضيا في العاب تنس الطاولة وكرة السلة وكرة القدم الخماسية للصالات بمناسبة العيد القومي لمحافظة بورسعيد وجلاء العدوان الثلاثي علي مصر وتحتفل بها سنويا يوم ٢٢ ديسمبر.

أقيم الاحتفال في الصالة المغطاة بالمدينة الرياضية بحضور اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ود. أحمد إسماعيل رئيس الاتحاد العربي للشركات وسكرتير اتحاد الشركات المصري واللواء أشرف عمارة سكرتير منطقة الإسماعيلية وعبد الفتاح حافظ وكيل وزارة الشباب والرياضة.

ولفت الدكتور أحمد إسماعيل، الأمين العام للاتحاد، إلى نتائج الفرق التي أسفرت عن فوز فريق كابسي بكأس كرة السلة بعد تغلبه على فريق المصالح الحكومية للشباب والرياضة، بينما فاز فريق تنس الطاولة لحاويات بورسعيد على الشباب والرياضة، وفي كرة القدم للصالات فاز فريق الرباط على المصالح الحكومية بركلات الترجيح. 

وفي نهاية المسابقة، قام اللواء عادل الغضبان والدكتور أحمد إسماعيل بتوزيع الجوائز والكؤوس والميداليات على الفرق الفائزة.

الاتحاد الرياضي للشركات في بورسعيد
الاتحاد الرياضي للشركات في بورسعيد
الاتحاد الرياضي للشركات في بورسعيد
الاتحاد الرياضي للشركات في بورسعيد
الاتحاد الرياضي للشركات في بورسعيد
الاتحاد الرياضي للشركات في بورسعيد
الاتحاد الرياضي للشركات في بورسعيد
الاتحاد الرياضي للشركات في بورسعيد
الاتحاد الرياضي للشركات في بورسعيد
الاتحاد الرياضي للشركات في بورسعيد
بورسعيد دوري الشركات محافظ العيد القومي تنس

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