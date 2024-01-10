رئيس "مياه القناة": متابعة مستمرة لأعمال تطهير شبكات الصرف الصحى

أكد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اللواء عبدالحميد عصمت، على المتابعة المستمرة لأعمال الحملة المكبرة لعمليات الملس والتطهير لخطوط وبيارات ومطابق شبكات الصرف الصحي في محافظات القناة "السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، وذلك طبقًا لخطة التطهير الدورية التي تجريها الشركة بنطاق محافظات القناة.

وأوضح "عصمت"- في بيان اليوم الأربعاء- أن الهدف من أعمال الملس والتطهير لخطوط شبكات الصرف الصحي هو منع حدوث تجمعات للرواسب بالشبكة أو حدوث طفوحات بالشوارع نتيجة حدوث انسدادات بخطوط وشبكات الصرف الصحي، للحفاظ على استمرارها في العمل وإطالة عمرها الافتراضي، مؤكدًا أنه خلال تلك الحملة تمكنت الشركة من القضاء على مشكلة الطفوحات المستمرة، الناتجة عن سوء استخدام الشبكات والضغط الزائد عليها نتيجة الزيادة السكانية والتوسع العمراني.

وقال إن تنفيذ عمليات الملس والتطهير يشمل المناطق الساخنة والخطوط الرئيسي والفرعية وغرف وبيارات وبالوعات الصرف الصحي بالأحياء والمناطق المخدومة بمحافظات القناة، بواسطة فرق التطهير المدعومة بالمعدات المتمثلة في أدوات التسليك وسيارات النافورى، والكباش لتطهير شبكة الصرف الصحي في الأماكن المخصصة لأعمال التطهير.

كما وجّه جميع رؤساء القطاعات والمناطق بالمحافظات الثلاث بالمرور والمتابعة المستمرة لمحطات الرفع وخطوط شبكات خطوط الصرف الصحي؛ لمتابعة سير وانتظام العمل على أرض الواقع، والعمل فورًا على حل أية مشكلات أو معوقات قد تحدث، والعمل على حلها فورًا، وذلك من أجل الاستمرار في تقديم خدمات أفضل ومتميزة.

وناشد "عصمت" المواطنين بمحافظات القناة بعدم إلقاء المواد الصلبة والمخلفات والقمامة في غرف تفتيش مطابق الصرف الصحي، حتى لا يحدث انسداد لخطوط وشبكات الصرف الصحي، ويسبب طفوحات للمياه، وحفاظًا على شبكة الصرف الصحي، وضرورة الإبلاغ الفوري عن سرقة أغطية بالوعات الصرف الصحي، والمساعدة في القبض على اللصوص، بهدف التصدي لتلك الظاهرة.