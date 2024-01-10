وزير العدل يعلن تفاصيل انجاز الدعاوي والقضايا المدنية

أعلنت وزارة العدل ارتفاع معدلات الإنجاز والفصل في القضايا المنظورة أمام المحاكم على مستوى الجمهورية، مع الإجراءات التي اتخذها المستشار عمر مروان وزير العدل، منذ توليه منصبه في ديسمبر 2019، ومنها تطوير منظومة التقاضي والتوسع في إنشاء وترميم المحاكم وزيادة اعداد القضاة وتدريبهم.



وحققت وزارة العدل إنجازًا في القضايا المنظورة أمام المحاكم الابتدائية، حيث تم الانتهاء من جميع الدعاوى المدنية المرفوعة قبل عام 2020 ولم يتبق منها سوى 480 دعوى فقط.



كما تم إنجاز الدعاوى المدنية المقيدة من أعوام 2020 و2021 و2022 بنسبة 87.12% من إجمالي مليون و670 ألفا و565 دعوى.



ولم يتبقى من الدعاوى المنظورة أمام محاكم الأسرة قبل عام 2021 شيء حيث أصبح الرصيد صفر، وتم انجاز نسبة 94% من إجمالي مليون و914 ألفا و3 دعاوى مقيدة من عامي 2021 و2022 وحتى يونيو 2023.



وبالنسبة لإنجاز القضايا في الدعاوى الجنائية فقد تم إنجاز 95% من إجمالي 26 مليون دعوى مقيدة من أعوام 2020 و2021 و2022.



وأنجزت النيابة العامة القضايا التي تحقق بها بنسبة 97.4% من إجمالي 4 ملايين و573 ألفا و873 قضية وذلك حتى شهر يوليو 2023، كما أنجزت النيابة الإدارية القضايا التي تحقق بها بنسبة 79.4% من إجمالي 89 ألفا و378 قضية وذلك حتى شهر يوليو 2023.



وفى محاكم مجلس الدولة تم إنجاز بنسبة 83.6% من إجمالي 2 مليون و293 ألفا و941 دعوى.



وأنجزت هيئة قضايا الدولة القضايا التي تداخلت فيها بعدد أحكام مليون و548 ألفا و785 قضية، من إجمالي 2 مليون و686 ألفا و942 قضية.