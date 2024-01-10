الأربعاء 10 يناير 2024
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مصر

الشروط والتخصصات المطلوبة بوظائف وزارة العدل 2024

وزارة العدل المصرية
وزارة العدل المصرية

أعلنت مصلحة الخبراء بوزارة العدل، عن حاجتها لتعيين عدد من الوظائف والتخصصات بالدرجة الثالثة، وفقًا لشروط القانون رقم 96 لسنة 1952، بتنظيم الخبرة أمام جهات القضاء، وأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

وظائف وزارة العدل لعام 2024

وأشارت مصلحة الخبراء بوزارة العدل، إلى أنّ الوظائف هي «معاون خبير حسابي، معاون خبير زراعي، معاون خبير هندسي تخصصصات (مدني أو عمارة/ هندسة بحرية/ ميكانيكا/ كهرباء/ حاسبات ومعلومات».

التخصصات المطلوبة بوظائف وزارة العدل 2024

وبالنسبة لوظيفة معاون خبير هندسي، تخصص حاسبات ونظم المعلومات، فهي من الوظائف التخصصية، وتقع بالإدارة العامة للخبرة الهندسية المختصة التابعة للإدارة المركزية لمكتب خبراء المحافظة، وشاغلها يباشر مأموريات الخبرة التي يُنتدب لأدائها من المختصين بالإدارة العامة التابع لها، والواردة من جهات القضاء المختلفة.

المهارات الأساسية المطلوبة لوظائف وزارة العدل 2024

وحددت مصلحة الخبراء، المهارات المطلوبة سواء الأساسية أو الفنية لـ الوظائف، كالتالي:

1- الإلمام بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل وذات الصلة.

2- القدرة على إنجاز الأعمال التي يُكلف بها في وقت مناسب على النحو الأمثل.

3- القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي.

4- اجتياز الاختبارات المقررة لشغل هذه الوظيفة.

5- توافر المهارات والقدرات والسمات الشخصية التي تتطلبها أعمال الوظيفة.

الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لوظائف وزارة العدل 2024

1- يجب ألا يزيد عمر المتقدم عن 30 عامًا.

2- يجب أنّ يكون المتقدم حاصلًا على مؤهل هندسي عال، تخصص حاسبات ونظم معلومات.

3-  ألا يقل التقدير العام للتخرج عن جيد.

المستندات المطلوبة للتقديم بوظائف وزارة العدل 2024

1- صورة شخصية.

2- صورتان من بطاقة الرقم القومي وجهين أول وثانٍ، وأنّ تكون البطاقة سارية.

3- صورة المؤهل الدراسي.

4- صورة المؤهل الأعلى إنّ وُجد.

5- الموقف من الخدمة العسكرية للذكور أو الخدمة العامة للإناث.

6- شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة.

7- صورة من كارنيه نقابة المهندسين.

8- إيصال الإيداع البنكي.

9- صحيفة الحالة الجنائية سارية، وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو وزارة العدل «وجهين حسب الأحوال».

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