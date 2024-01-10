الأربعاء 10 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الدستور بودكاست
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
el captain studio dostor paper الدستور
بودكاست

حوادث

مصرع مسنة سقطت من الطابق الثالث بسوهاج

جثة
جثة

لقيت مسنة تبلغ من العمر 63 سنة، مصرعها، إثر  سقوطها من الطابق الثالث بناحية قرية الإصلاح دائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج.

txt

التحقيق فى مصرع مسنة بحريق شقة بحدائق القبة

ترجع الواقعة عقب ورود بلاغ من مستشفى البلينا المركزي، يفيد بوصول سيدة مسنة مصابة بإصابات متفرقة بالجسم على إثر تعرضها لحادث سقوط من علو بدائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج.

وبالانتقال والفحص تبين وصول ب. ع. م 63 سنة ربة منزل إلى مستشفى البلينا المركزى مصابة بإصابات متفرقة بالجسم، وذلك على إثر تعرضها لحادث سقوط من الطابق الثالث بناحية قرية الإصلاح، دائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج.

وجرى التحفظ على الجثة داخل مشرحة مستشفى البلينا المركزي، وتوقيع الكشف الطبي بمعرفة مفتش الصحة الذي قدم تقريره للجهة المختصة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهة التحقيق المختصة لإجراء شئونها.

مسنة محافظة سوهاج جهة التحقيق مستشفي البلينا الكشف الطبى مفتش الصحة

مواد متعلقة

مصرع مسنة صدمتها سيارة فى الجيزة

الأكثر قراءة

اليوم.. استكمال جلسات محاكمة "عنتيل مدينة نصر"

مدبولى يوجه ببدء تطوير الصورة البصرية لمحور جامعة الدول العربية

"توسعة الكورنيش".. مشروع قومي ينقذ الإسكندرية من أزمة الاختناق

تاريخ اليوم القبطي 2024.. مفاجأة في أسماء الأيام والشهور

"حضر للسياحة".. العثور على جثة شاب خليجي داخل شقته بالهرم

بعد ظهورها مع تامر حسني.. من هي ثراء جبيل ؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

برامج بطعم شاى بـ"الكمون".. وأخرى وجبات دسمة

ماجد حبته

رابع جولات بلينكن

وائل لطفي

مداخلة فى موضوع «المقيمين»

إبراهيم داود

مفردات قليلة وعالم دون فواصل

عبد الرحيم طايع

فلسطين التى ألهتنا عن السودان!

حسين دعسة

جيش الحرب على غزة، بدأ "المرحلة الثالثة".. وكأن العالم ينتظر المرحلة الأسوأ!

أحمد الصغير

من (أوليفر كرومويل) إلى (تونى بلير).. ملف بريطانيا الأسود فى دراما فلسطين!

ماجد حبته

قمة مصرية فلسطينية جديدة

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

تقارير عبرية: إسرائيل ستسمح لوفد أممي بزيارة شمال غزة المدمر

تحذيرات أمنية عاجلة لنتنياهو وتصعيد خطير.. ماذا يحدث فى الضفة الغربية؟

ارتفاع قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلى فى غزة إلى 519 جنديا