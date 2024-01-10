مصرع مسنة سقطت من الطابق الثالث بسوهاج

لقيت مسنة تبلغ من العمر 63 سنة، مصرعها، إثر سقوطها من الطابق الثالث بناحية قرية الإصلاح دائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج.

ترجع الواقعة عقب ورود بلاغ من مستشفى البلينا المركزي، يفيد بوصول سيدة مسنة مصابة بإصابات متفرقة بالجسم على إثر تعرضها لحادث سقوط من علو بدائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج.

وبالانتقال والفحص تبين وصول ب. ع. م 63 سنة ربة منزل إلى مستشفى البلينا المركزى مصابة بإصابات متفرقة بالجسم، وذلك على إثر تعرضها لحادث سقوط من الطابق الثالث بناحية قرية الإصلاح، دائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج.

وجرى التحفظ على الجثة داخل مشرحة مستشفى البلينا المركزي، وتوقيع الكشف الطبي بمعرفة مفتش الصحة الذي قدم تقريره للجهة المختصة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهة التحقيق المختصة لإجراء شئونها.