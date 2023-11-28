الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع مسنة صدمتها سيارة فى الجيزة

جثة
جثة

لقيت سيدة مسنة مصرعها بعدما اصطدمت بها سيارة مسرعة، أعلى الطريق نطاق قسم الجيزة وتم نقل المتوفاة إلى المستشفى، وتولت النيابة التحقيق.

وفور تلقى بلاغ يفيد بوقوع حادث تصادم ووجود مصابة فى شارع مراد نطاق قسم الجيزة، انتقلت سيارة إسعاف لمكان الحادث، وبالفحص تبين اصطدام سيارة مسرعة بمسنة، ما تسبب فى وفاتها.

txt

إصابة 7 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص على محور الضبعة

txt

إحالة المتهمين بسرقة سيارة في الأميرية لمحكمة الجنح

تم نقل جثة المتوفاة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، فيما تم التحفظ على السائق والسيارة المتسببة فى الحادث، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

مصرع مسنة الجيزة سيارة مسرعة حادث تصادم سيارة إسعاف

مواد متعلقة

حرض على الفسق والفجور.. النيابة العامة تأمر بضبط وإحضار كروان مشاكل

إصابة 8 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بالشرقية

إخماد حريق شقة فى إمبابة

السيطرة على حريقين فى برج وشقة بالجيزة

اليوم.. النطق بالحكم في استئناف زوج أميرة شنب على حبسه 3 سنوات

حريق فى برج بشارع النيل.. والدفع بـ4 سيارات إطفاء

ضبطتهما على سرير واحد.. "أم زياد" من الشهرة لسجن النساء

سيدة وراء سرقة مبالغ مالية من شقة في العجوزة

الأكثر قراءة

وزير البترول يصدر حركة تنقلات وتكليفات جديدة لرؤساء الشركات خلال ساعات

شوبير يكشف آخر كواليس أزمة كولر مع هداف الأهلى (فيديو)

غياب 2000 جندى من دولة الاحتلال عن الخدمة بالجيش.. لهذا السبب

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 28 نوفمبر 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

حرض على الفسق والفجور.. النيابة العامة تأمر بضبط وإحضار كروان مشاكل

بعثة سوار الغينى تصل القاهرة استعدادًا لمواجهة الزمالك في الكونفيدرالية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

معرض الكتاب.. تحديات وصعوبات و«سماجة» ليس وقتها

وائل لطفي

الصهاينة العرب!

ماجد حبته

تمديد الهدنة

د.كريمة الحفناوى

الخامس والعشرون من نوفمبر ومناهضة العنف ضد المرأة

لواء.حمدى البطران

سكر وكهرباء وأشياء أخرى

د. منى حلمى

بطولة صامتة

محاسن السنوسي

حربك على غزة لن تحقق أمنك يا"نتنياهو"

محمد رفعت

عم بطاطا والخفافيش وغزة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

محاسبة قانونية وانتهاء تاريخه السياسي.. ما مستقبل "نتنياهو" بعد حرب "غزة"؟

نتنياهو يجرى جولة لقوات الجيش الإسرائيلى فى شمال غزة (صور)

الفلبين تكشف عن مفاجأة بعد إطلاق سراح أحد مواطنيها.. فما هى؟