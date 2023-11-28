مصرع مسنة صدمتها سيارة فى الجيزة

لقيت سيدة مسنة مصرعها بعدما اصطدمت بها سيارة مسرعة، أعلى الطريق نطاق قسم الجيزة وتم نقل المتوفاة إلى المستشفى، وتولت النيابة التحقيق.

وفور تلقى بلاغ يفيد بوقوع حادث تصادم ووجود مصابة فى شارع مراد نطاق قسم الجيزة، انتقلت سيارة إسعاف لمكان الحادث، وبالفحص تبين اصطدام سيارة مسرعة بمسنة، ما تسبب فى وفاتها.

تم نقل جثة المتوفاة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، فيما تم التحفظ على السائق والسيارة المتسببة فى الحادث، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.