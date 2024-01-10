إصابة 4 أشخاص في مشاجرة بسوهاج

استقبل مستشفى طما المركزى شمال محافظة سوهاج، 4 أشخاص مصابين بإصابات متفرقة بالجسم، إثر وقوع مشاجرة بينهم.

كانت الأجهزة المعنية قد تلقت بلاغًا من مستشفى طما المركزي، يفيد بوصول يفيد بوصول 4 أشخاص مصابين بإصابات متفرقة بالجسم على إثر وقوع مشاجرة وتم تقديم العلاج اللازم لهم.

وتبيين من خلال الفحص عقب الانتقال والمعاينة وقوع مشاجرة بين طرف أول ح. ع. ج. 62 سنة عامل ويقيم بناحية قرية التل الزوكى مصاب بجرح بالساق اليسري وكدمه وتورم بالساعد الأيسر وتم عمل أشعة وتبين إصابته بشرخ بعظمة الزند اليسري وتم تحويله لمستشفى سوهاج الجامعى، وي. ح. ع. ج 20 سنة مصاب بجرح أعلى الشفه من الناحية اليسري وجرح بفروه الراس الناحيه اليمنى خلف الأذن اليمني وسحجه أعلي الحاجب الأيمن وسحجات متفرقه في الوجه وبالرقبه واليد اليسرى.

وبين طرف ثان ع. ع. 19 سنة يقيم بناحية قرية التل الزوكى مصاب بسحجات بفروة الرأس، وج. ع. ف 23 سنة مصاب بسحجات بفروة الرأس، وم ز ع. ف 27 سنة ويقم بذات العنوان غير مصاب تم الفصل بين طرفى المشاجرة وتبين أن سب المشاجرة خلافات الجوار.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتم إخطار جهة التحقيق المختصة لإجراء شئونها حول الواقعة.