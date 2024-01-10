الأربعاء 10 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الدستور بودكاست
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
el captain studio dostor paper الدستور
بودكاست

مصر

إغلاق ميناء الصيد ببرج البرلس لسوء الأحوال الجوية

ميناء الصيد ببرج
ميناء الصيد ببرج البرلس

 قررت إدارة ميناء الصيد البحري ببرج البرلس في محافظة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، إغلاق الميناء، ووقف حركة الصيد، وعدم التصريح للمراكب بالإبحار؛ نظرًا لسوء الأحوال الجوية.

ووجه محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين - في بيان له - إدارة الميناء بمتابعة رسو المراكب وتأمينها داخل حوض الميناء، وإلزام الصيادين وأصحاب المراكب بكافة التعليمات؛ حرصا على سلامتهم وسلامة مراكبهم.

كان المركز الإعلامي لـهيئة ميناء دمياط، قد أصدر بيانًا أشار فيه إلى أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 11 سفينة، بينما غادر عدد 11 سفينة، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 37 سفينة، منها السفينة  (ESNA)، والتي ترفع علم مصر ويبلغ طولها 225 م وعرضها 32 م القادمة من روسيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ 66000 طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية.

يأتي ذلك في اطار جهود الدولة وتأكيدًا على جاهزية مرافق ميناء دمياط لإستقبال ناقلات القمح لضمان توافر السلع الإستراتيجية وتلبية إحتياجاتها من القمح.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 43194 طن تشمل: 14916 طن يوريا و975 طن رمل و477 طن علف و26826 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 34343 طن تشمل: 8063 طن خردة و8200 طن ذرة و7301 طن قمح و1575 طن فول و2500 طن كسب صويا و2453 طن حديد و4251 طن أبلاكاش.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 765 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 374 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 5525 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 140316 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 221397 طنًا، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4249 شاحنة.

ميناء الصيد البحري ببرج البرلس محافظة كفر الشيخ إغلاق الميناء وقف حركة الصيد سوء الأحوال الجوية

مواد متعلقة

ميناء دمياط يستقبل 10 سفن بضائع خلال 24 ساعة

ميناء دمياط يستقبل 18 سفينة خلال 24 ساعة

ميناء دمياط يستقبل 10 سفن بضائع عامة ومتنوعة خلال 24 ساعة

حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العامة في ميناء دمياط

ميناء دمياط يستقبل سفينتين محملتين بالقمح من أوكرانيا وبلغاريا

ميناء دمياط يستقبل 8 سفن بضائع عامة ومتنوعة خلال 24 ساعة

ميناء دمياط يستقبل 11 سفينة خلال الـ24 ساعة الماضية

ميناء دمياط يستقبل 10 سفن بضائع خلال 24 ساعة

الأكثر قراءة

بعد فشل محاولات التهجير القسرى إلى مصر.. مقترح إسرائيلى جديد لسكان غزة

أول ضحايا الشتاء.. غرق شاب في منطقة لوران وجاري البحث

انهيار عقار مكون من 4 طوابق في المنصورة بالدقهلية

عاجل.. الأمن البحرى البريطانى: ألسنة لهب تصدر من قافلة مستهدفة من قبل الحوثيون فى البحر الأحمر

صحف القاهرة تبرز التوجيهات الرئاسية بزيادة الإنفاق على تحسين أحوال المواطنين

سعر الذهب اليوم الأربعاء 10-1-2024 فى مصر للبيع والشراء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

برامج بطعم شاى بـ"الكمون".. وأخرى وجبات دسمة

ماجد حبته

رابع جولات بلينكن

وائل لطفي

مداخلة فى موضوع «المقيمين»

إبراهيم داود

مفردات قليلة وعالم دون فواصل

عبد الرحيم طايع

فلسطين التى ألهتنا عن السودان!

حسين دعسة

جيش الحرب على غزة، بدأ "المرحلة الثالثة".. وكأن العالم ينتظر المرحلة الأسوأ!

أحمد الصغير

من (أوليفر كرومويل) إلى (تونى بلير).. ملف بريطانيا الأسود فى دراما فلسطين!

ماجد حبته

قمة مصرية فلسطينية جديدة

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

تقارير عبرية: إسرائيل ستسمح لوفد أممي بزيارة شمال غزة المدمر

تحذيرات أمنية عاجلة لنتنياهو وتصعيد خطير.. ماذا يحدث فى الضفة الغربية؟

ارتفاع قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلى فى غزة إلى 519 جنديا