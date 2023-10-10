ميناء دمياط يستقبل 10سفن خلال الـ24 ساعة الماضية

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا إعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية عدد 10 سفن، بينما غادر عدد 12 سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 38 سفينة.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 26375 طنا تشمل: 13386 طن يوريا و3452 طن أسمنت معبأ و1414 طن علف و2200 طن ملح معبأ و2923 طن رمل و3000 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 42939 طن تشمل: 8533 طن حديد و4100 طن خردة و990 طن أبلاكاش و7000 طن ذرة و4008 طن سكر و1476 طن عدس و4148 طن فول و1928 طن فول صويا و9216 طن قمح و4913 رأس ماشية (عجول تسمين) بإجمالي وزن 1540 طنا.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 261 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 619 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 7315 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 28381 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 391487 طنًا، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5473 شاحنة.