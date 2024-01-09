الثلاثاء 09 يناير 2024
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مصر

"الأعلى للآثار" يوافق على إقامة 3 معارض دولية دعمًا للمقصد السياحى المصرى

الدكتور مصطفى وزيري
الدكتور مصطفى وزيري

كشف الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، عن أن هناك عددًا من المشروعات الأثرية الجاهزة للافتتاح قريبًا ومنها  مشروع ترميم قباب الصحابة بالبهنسا، وقصر السلاملك بالإسكندرية،  ودير الشهداء بجبل أخميم بسوهاج، والمسجد المحلي برشيد، فضلًا عن عدد من مشروعات الترميم والتطوير التي أوشكت على الانتهاء ومنها مشروعات دير المحرق بأسيوط، وخانقاه بيبرس الجاشنكير وقبة قرا سنقر بمنطقة الجمالية بالقاهرة التاريخية، والمرحلة الثانية من مشروع ترميم مسجد الطنبغا المرداني.

وأشار الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار خلال اجتماع مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار، إلى الافتتاحات التي تمت خلال شهر ديسمبر من بينها  متحف إيمحتب بسقارة، بالإضافة إلى استمرار معرض رمسيس وذهب الفراعنة والمقام حاليًا بمتحف أستراليا بمدينة سيدني في محطته الرابعة محققًا نجاحًا كبيرًا على مدار الشهرين الماضيين منذ بدء افتتاحه منتصف شهر نوفمبر الماضي، ومعرض إفريقيا - بيزنطة بمتحف المتروبوليتان بمدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.

كما أعلن المجلس الأعلى للآثارعن نجاح الإدارة المركزية للمنافذ والموانئ الأثرية في مجال استرداد الآثار وقامت بضبط وإثبات أثرية 29 قطعة أثرية بالموانئ والمطارات المختلفة على مستوى الجمهورية.

ووافق المجلس الأعلى للآثار على إقامة معرض رمسيس وذهب الفراعنة بمدينة طوكيو باليابان، وإقامة معرض عن الحضارة المصرية القديمة تحت عنوان "قمة الهرم: حضارة مصر القديمة" بمدينة شنغهاي في الصين ومعرض آخر تحت عنوان "روعة مصر في الأندلس: كنوز طيبة" بمدينة مالاجا بإسبانيا، كما تم التباحث حول مدى إمكانية قيام الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي للترويج لهذه المعارض لتحقيق أقصى استفادة ممكنة منها والترويج للمقصد السياحي المصري من خلالها.

كما ناقش أعضاء المجلس بنود مذكرة التفاهم المقرر توقيعها بين المجلس والمركز الوطني للآثار بجمهورية الصين الشعبية بشأن الآثار البحرية والتراث الثقافي المغمور بالمياه.

ترميم قباب الصحابة قصر السلاملك دير الشهداء دير المحرق الجمالية

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