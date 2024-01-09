الثلاثاء 09 يناير 2024
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عالم

"طالبان" تعتقل عشرات النساء بسبب عدم التزامهن بارتداء الحجاب

طالبان
طالبان

اعتقلت حركة طالبان الأفغانية عشرات النساء في حملة قمع واضحة، ضد النساء اللاتي ينتهكن قواعد اللباس التي تفرضها الحركة.

وصرح متحدث باسم طالبان لشبكة سي بي إس نيوز، بأن عشرات النساء والفتيات اعتُقلن لفترة وجيزة الأسبوع الماضي في كابول.

ووفقًا للشبكة الأمريكية، تمت الاعتقالات من قبل شرطة الأخلاق التابعة لطالبان على مدار عدة أيام، وظهرت لأول مرة عبر مقاطع الفيديو والصور المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأكدت حركة طالبان الاعتقالات بعد أن أظهرت صور ومقاطع فيديو نساء يتم تحميلهن على ظهر شاحنات صغيرة تابعة للشرطة في العاصمة.

وقال متحدث باسم وزارة الرذيلة والفضيلة في طالبان، التي تفرض تفسيرها المتشدد للإسلام على الرجال والنساء على حد سواء، لشبكة سي بي إس نيوز إنه تم إطلاق سراح النساء جميعًا بكفالة بعد عدة ساعات، أو تم تسليمهن إلى السلطات القضائية لإجراء مزيد من التحقيقات.

وأكد ذبيح الله مجاهد، المتحدث الرسمي باسم حركة طالبان، الاعتقالات لشبكة سي بي إس نيوز، قائلًا: "تم اعتقال مجموعة من النساء اللاتي شاركن في عرض الأزياء للترويج للملابس، وتم تقديم النصح لهن أمام أفراد عائلاتهن، ثم أطلق سراحهن في غضون ساعات".

وزعم مجاهد، أن النساء تلقين تعليمات من خارج البلاد للترويج لانتهاكات قواعد الجماعة التي تتطلب من النساء والفتيات ارتداء الحجاب.

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