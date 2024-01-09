مندوب فلسطين: عضوية دائمة وآلية لحل الدولتين أهم مطالبنا فى الأمم المتحدة

قال رياض منصور، مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، إن المجموعة العربية بالأمم المتحدة لديها رسالة واضحة، وهي أن تصبح فلسطين دولة دائمة العضوية في الأمم المتحدة، مؤكدًا أنه آن الأوان للاعتراف بها عضوًا دائمًا.

أهمية وجود مجتمع دولي لتطبيق حل الدولتين

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عرضته القاهرة الإخبارية، أنه يجب الاعتراف بدولة فلسطين من خلال حل الدولتين، مؤكدًا على أهمية دراسة آلية تطبيق حل الدولتين على أساس المبادئ العالمية التي وضعت لهذا الحل وضمان المعايير التي تنص على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي على الأرض.

وأكد أنه سيتم العمل على ذلك خلال الأسبوع الجاري والمقبل بالتزامن مع اجتماع قمة الجنوب المقرر انعقاده في إفريقيا، مشيرًا إلى أنه سيكون هناك اجتماع وزراء العرب لتحقيق وقف إطلاق النار والاعتراف بدولة فلسطين، وحل الدولتين.