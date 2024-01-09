فوز 275 مهندسًا بمنح تدريبية مجانية نظمها فرع النقابة بالإسكندرية

نظمت نقابة المهندسين بالإسكندرية، برئاسة الدكتور هشام سعودي، اليوم الثلاثاء، قرعة علنية فى مبنى النقابة بالشاطبي، فاز فيها 275 مهندسًا بفرص تدريبية مجانية بالكامل، مقدمة من شركات التدريب الهندسية والتي تم التقديم لها خلال ملتقى سوق العمل الهندسي2.

وأقيمت القرعة تحت إشراف لجان العلوم الهندسية والتدريب برئاسة الدكتور مصطفى الحضرى والتوظيف برئاسة الدكتور محمد صلاح والشباب برئاسة المهندس محمد قبيصى والعلاقات والعامة والإعلام برئاسة المهندس محمد سعيد، فى إطار التعاون المشترك بين لجان نقابة المهندسين بالإسكندرية لتوفير فرص تدريبية للمهندسين لتأهيلهم لسوق العمل.

يذكر أن نظمت نقابة المهندسين بالإسكندرية ملتقى سوق العمل الهندسي2 وشارك فى الملتقى 54 شركة هندسية مختلفة لتقديم فرص عمل للمهندسين واستقبال السيرة الذاتية الخاصة بالمهندسين بالإضافة الى مشاركة مراكز تدريب مختلفة تقدم فرص تدريب للمهندسين كما شارك فى الملتقى عدد كبير من شباب المهندسين.

من ناحية أخرى، أعلنت نقابة المهندسين بالإسكندرية ولجنة الرحلات، عن أسماء الفائزين فى قرعة الحج بعدد 283 مشترك لعام 1445 هجريًا لكافة المستويات السياحية ( الفاخر 5 نجوم والاقتصادي والبري).

وهنأ الدكتور هشام سعودى رئيس نقابة المهندسين بالإسكندرية الفائزين فى قرعة الحج هذا العام متمنيًا لهم حج مبرور وإقامة مميزة وسط اسرة نقابة المهندسين بالإسكندرية.

وقال المهندس وليد ماضى رئيس لجنة الرحلات فى نقابة المهندسين بالإسكندرية، أن فوز 283 مشترك سبقًا لم يحدث من قبل.

حيث فاز فى المستوي خمس نجوم 52 مهندس، والمستوى الاقتصادي موسم كامل 72 مهندس، والمستوى الاقتصادي تحسين 89 مهندس، والمستوى الحج البري موسم كامل وحج بري تحسين 69 مهندس.

وأضاف أن نقابة المهندسين بالإسكندرية حرصت على تقديم الدعم اللازم وتوفير أفضل الأسعار للمهندسين وأسرهم من كافة المحافظات وليس مهندسى الإسكندرية فقط.