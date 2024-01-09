أزمة تهدد انتقال محمد عبد الغني إلى البنك الأهلي في يناير

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن تطورت انتقال محمد عبد الغني مدافع الفريق الأول لكرة القدم إلى صفوف البنك الأهلي في يناير الجاري.

وكان الزمالك أنهى اتفاقه مع البنك الأهلي على كل التفاصيل لبيع اللاعب بشكل نهائي بداية من يناير الجاري.

وأكد المصدر أن هناك خلافا بين البنك الأهلي واللاعب بسبب قيمة راتبه السنوي، حيث يرغب عبد الغني في الحصول على عقد يصل إلى 10 ملايين جنيه في الموسم.

في الوقت الذي كان اللاعب يتقاضى مع الزمالك 6 ملايين جنيه في الموسم الواحد.

وقوبل عبد الغني بالرفض من جانب إدارة البنك الأهلي والتي هددت بالتراجع عن الصفقة وصرف النظر عن ضم اللاعب والتعاقد مع مدافع بديل.

الزمالك يوافق بشكل رسمي على رحيل عبد الغني إلى صفوف البنك الأهلي

وكان الزمالك قد وافق بشكل رسمي على رحيل عبد الغني إلى صفوف البنك الأهلي في صفقة تصل إلى 15 مليون جنيه.

وخاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات فنية خاصة خلال مران اليوم الثلاثاء، الذي أقيم على ملعب النادي، استعدادًا للفترة المقبلة.

وركز الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال على تنفيذ بعض الجوانب الفنية والخططية في المران، ومنح اللاعبين بعض التعليمات الفنية خلال هذه الفقرة

وعقب ذلك خاض لاعبو الفريق تقسيمة مصغرة في منتصف الملعب لتطبيق ما تم التدريب عليه خلال الفقرة الفنية.

ويستعد الزمالك للمشاركة في بطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية بأبوظبي والمقرر إقامتها خلال الفترة 18 وحتى 24 يناير الجاري بمشاركة أندية الوحدة الإماراتي والاتفاق السعودي وأم صلال القطري.

وبعدها سيشارك الزمالك في بطولة كأس دبي للتحدي خلال الفترة من 26 وحتى 28 يناير، بجانب أندية الرجاء المغربي والأهلي السعودي ووهان ثري تاونز الصيني، على أن تقام المباريات على ستاد آل مكتوم.