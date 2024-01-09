الثلاثاء 09 يناير 2024
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فن

منافسة بين 3 مشاريع مبتكرة في الحلقة الـ12 من "شارك تانك مصر"

شارك تانك
شارك تانك

يواصل الموسم الثاني من برنامج "شارك تانك مصر" الذي يذاع حصريًا على قناة "CBC"، ومنصة WATCH IT تقديم العديد من الفرص لشركات ناشئة جديدة، وذلك في حلقة غد الأربعاء في تمام التاسعة مساء.

وتشهد الحلقة الثانية عشر مساء الغد العديد من المشروعات الفريدة من نوعها وهي Weddngo أول سوق إلكتروني لحجز خدمات الزفاف في مصر (القاعة - الفستان - فنان المكياج - مصور الزفاف - رحلة شهر العسل - مركز التجميل - طبيب الأسنان والتجميل - سيارة الزفة – المطرب) ويقدم أكثر من 16 طريقة للدفع، بما في ذلك خدمات الدفع بالتقسيط.


و “أبجد” هو تطبيق انطلق في عام 2022 ويبسط تكلفة الرحلة التعليمية للعائلات والمؤسسات التعليمية من خلال تمويل الطلاب والأسر عبر القروض والمنح الدراسية، ومشروع دارك سليوشن  Dark Solution وهي شركة مصرية متميزة في تقديم الـ Special Coffee، ولديها مصنعها الخاص لتحميص البن، وتبيع منتجات القهوة الخام بكل أنواعها لعدد كبير من المحلات.

الموسم الثاني من البرنامج يقدم رحلة مثيرة في عالم الابتكار وريادة الأعمال في مصر، لتكون المنافسة في من يمكنهم من رواد الأعمال النجاح في إقناع "الشاركس" بفكرته ويحصل على فرصة استثمارية لا مثيل لها.

جدير بالذكر أن "شارك تانك مصر" يسلط الضوء على المبتكرين ورواد الأعمال الذين يمتلكون أفكارًا استثنائية لمشاريع وشركات ناشئة في مختلف المجالات، ويتيح البرنامج لهؤلاء الرواد الفرصة لبناء مشاريعهم أو توسيع استثماراتهم من خلال إقناع لجنة التحكيم بجاذبية أفكارهم.

شارك تانك مصر شارك تانك منافسة بين 3 مشاريع مبتكرة في الحلقة الـ12 من شارك تانك مصر منافسة بين 3 مشاريع الحلقة الـ12 من شارك تانك مصر الموسم الثاني من برنامج شارك تانك مصر

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