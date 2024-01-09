الثلاثاء 09 يناير 2024
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فن

اليوم.. مدحت صالح في حوار خاص حول نجاح مشروع "الأساتذة" على "الحياة"

الفنان مدحت صالح
الفنان مدحت صالح

حقق مشروع الأساتذة والذي ترعاه الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، وبالتعاون بين دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، نجاحًا كبيرًا في الحفل الأول الذي أقيم في شهر يونيو الماضي والثاني فى سبتمبر.

ويستضيف الإعلامي محمد شردي، في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم الثلاثاء، الفنان مدحت صالح في حوار خاص لـ (الحياة اليوم)، للحديث معه حوّل نجاح مشروع «الأساتذة» بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

ويرصد اللقاء كواليس نجاح شبكة تليفزيون الحياة في تقديم 3 حفلات من المشروع بشكل مميز لجمهورها وبتقنيات عالية في الإنتاج والنقل التليفزيوني وسط تنظيم مميز ومحترف، وكيف دعمت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المشروع من أجل تحديث وإثراء مكتبة الموسيقى العربية، وإعادة صياغة مؤلفات التراث وتقديمها بشكل حديث.

شروط حضور حفل "الأساتذة"

ـ تفتح الأبواب لدخول الجمهور لمسرح الحفل في السابعة مساءً، على أن ينطلق الحفل الساعة الثامنة مساءً.

- الالتزام بالزي اللائق بدار الأوبرا المصرية والدخول بالملابس الرسمية "جاكيت وكرافتة".

- ضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهور.

- غير مسموح بالجلوس إلا فى المقعد الذي تم حجزه وتسلم تذكرته.

- ممنوع دخول الأطفال الأقل من 7 سنوات.

- الالتزام بدخول البوابة المخصصة للتعقيم.

- الالتزام بإجراءات قياس الحرارة بواسطة المختص.


مشروع الأساتذة 

يهدف مشروع «الأساتذة» إلى إعادة صياغة التراث الموسيقي المصري والعربي، والانتقال بألحانه من شكل «التخت» التقليدى إلى الصورة «الأوركسترالية» الحديثة، دون المساس بالبناء الأساسي للألحان والمقامات.

ويتضمن مشروع «الأساتذة» كل المراحل الموسيقية الخاصة بنخبة من كبار الملحنين المتميزين فى مصر والوطن العربى، وذلك لإعادة صياغة التراث الموسيقى المصرى والعربى، والانتقال بألحانه من شكل «التخت» التقليدى إلى الصورة «الأوركسترالية» الحديثة، وهذا هو الهدف الأساسى والفكرة الرئيسية وراء إطلاق «الأساتذة».

مشروع الأساتذة 𝐒𝐲𝐧𝐞𝐫𝐠𝐲 الإعلامي محمد شردي الفنان مدحت صالح نجاح مشروع الأساتذة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

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