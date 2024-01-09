في ذكرى إنشائه.. التفاصيل الكاملة عن السد العالى وكم تكلفته

يحل اليوم الذكرى 64 لوضع حجر الأساس للسد العالى والذي بني في عام 1960، ونستعرض في السطور التالية التفاصيل الكاملة التى تخص السد العالى وما هى التفاصيل الخاصة بالسد العالى وأبرز المعلومات الخاصة به:

تم بناء السد العالى بواسطة الاتحاد السوفيتى فى ذلك الوقت بعد رفض البنك الدولى تمويله، وذلك من أجل المساهمة في بناءه خلال تلك الفترة، حيث كان من الهام جدا بناء السد العالى.

قام الرئيس جمال عبد الناصر بوضع حجر الأساس للسد العالى وذلك وسط احتفال كبير من قبل المواطنين، حيث كان السد العالى بمثابة مشروع ضخم للمصريين وينتظروه بفارغ الصبر وذلك عام 1960.

لم يكتمل بناء السد العالى بشكل سريع ولكن اتخذ 8 سنوات حتى يتم اكتماله فكانت أعمال السد العالى شاقة للغاية، حيث تم اكتمال بناء السد العالى في عام 1968.

لم يفتتح السد العالى فور الانتهاء منه، ولكن ظل عامان حتى تم افتتاحه وذلك بسبب الاوضاع حينذاك، فتم افتتاحه رسميا عام 1971.

تكلف إنشاء السد العالى أموال طائلة وقتها، حيث وصلت تكلفته إنشاءها إلى ما يقرب من مليار دولار ثلثها كان من قبل الاتحاد السوفيتي وذلك بسبب رفض البنك وقتها تمويل مصر بهذا الرقم من أجل انشاء السد العالى.

كان للسد العالى اهمية كبيرة فى وقتها وذلك لانه حمى مصر من مخاطر الفيضان وساعد فى التحكم بتدفق المياه.

كان له دور كبير في الكهرباء حيث ساهم فى توليد الطاقة الكهرومائية لإنارة مدن وقرى مصر.

كونت خلفه أكبر بحيرة صناعية فى العالم بطول بسعة تخزينية 162 مليار متر مكعب.

يبلغ طول السد 3600 متر، وعرض القاعدة 980 مترا، عرض القمة 40 مترا، والارتفاع 111 مترا.

يمر خلال السد تدفق مائى يصل إلى 11،000 متر مكعب من الماء فى الثانية الواحدة.

ساهم فى زيادة مساحة الرقعة الزراعية بمصر.