الثلاثاء 09 يناير 2024
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رياضة

تفاصيل عرض قطر القطرى للتعاقد مع ديانج وموقف الأهلى

أليو ديانج
أليو ديانج

أرسل وكيل المالي أليو ديانج لاعب وسط فريق الكرة بالنادي الأهلي، بريدا إلكترونيا إلى إدارة التعاقدات بالنادي برئاسة أمير توفيق يخطره فيه بتلقي موكله عرضًا من نادي قطر القطري، لضمه لصفوفه خلال الانتقالات الشتوية الجارية.

وكشف مصدر داخل الأهلي، في تصريح لـ “الدستور”، أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، منح الإدارة، الضوء الأخضر لبيع ديانج، خصوصا وأن هناك زيادة عددية في خط الوسط، ولا توجد أي مشكلة بشأن رحيل اللاعب.

وأشار المصدر إلى أن العرض القطري لشراء ديانج بلغ 3 ملايين دولار، ولكن إدارة التعاقدات بالأهلي، رفضت العرض المالي وطلبت زيادته إلى الرقم المطلوب والذي لا يقل عن 5 ملايين دولار.

وسبق وتلقى الأهلي عرضًا من جانب نادي طرابزون التركي مقابل 3.5 مليون دولار ولكن الإدارة الحمراء تتمسك بالحصول على 5 ملايين دولار، وتم تأجيل العرض لحين إشعار آخر.

 من ناحية أخرى يعود الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى التدريبات الخميس المقبل وذلك بعد انتهاء فترة الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين لمدة 10 أيام بعد الحصول على لقب كأس السوبر المصري على حساب فريق فيوتشر في المباراة النهائية التي أقيمت في العاصمة الإماراتية “أبوظبي”.

وكشف مصدر داخل الأهلي، أن كولر استقر على خوض معسكر إعداد مصغر خلال فترة التوقف الحالية والتى تستمر لما يقرب من شهر بسبب ارتباط المنتخب الوطني بالمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية بكوت ديفوار.

وأضاف المصدر أنه تم ترشيح الإمارات لإقامة معسكر الإعداد، الذي يتخلله أكثر من مباراة ودية، استعدادًا لمباراة الفريق القادمة أمام شباب بلوزداد الجزائري المقرر لها منتصف الشهر المقبل في دور المجموعات لبطولة أفريقيا.

ومن المقرر أن يتم حسم القرار النهائي لإقامة المعسكر خلال الاجتماع الذي سيتم عقده بين محمود الخطيب رئيس النادي ومارسيل كولر المدير الفني للفربق.

الأهلي يضم الفلسطيني وسام أبو علي

وفي سياق آخر أعلن مسئولو الأهلي التعاقد مع اللاعب وسام أبو علي، الدنماركي من أصل فلسطيني، لمدة 4 مواسم ونصف الموسم من نادي سيريوس السويدي في صفقة قدرت بـ 2 مليون دولار شاملة بعض الامتيارات الإضافية.

ومن المقرر أن يصل أمير توفيق وبصحبته اللاعب، اليوم الثلاثاء للخضوع للكشف الطبي الثاني وتوقيع العقود رسميا وتقديمه لوسائل الإعلام.

أليو ديانج الاهلى قطر القطري مارسيل كولر وسام أبو علي

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