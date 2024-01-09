إصابة 14 عاملًا في انقلاب سيارة بالفيوم

أصيب 14 عاملا بكسور وجروح متفرقة بالجسم، اليوم الثلاثاء، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة أجرة "صندوق" بطريق القاهرة الفيوم الصحراوى عند شعار سنورس بعد قرية جرفس باتجاه الفيوم.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم، تلقت بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة أجرة "صندوق" بطريق القاهرة الفيوم الصحراوى، بعد قرية جرفس عند شعار سنورس، ووجود مصابين.

وتبين من الفحص إصابة 14 عاملا كانوا متجهين إلى موقع عملهم، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى مستشفى التأمين الصحى.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.