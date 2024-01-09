الثلاثاء 09 يناير 2024
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الصحة

تأثير الاستيقاظ مبكرا على صحة الجسم.. وعلاقته بالصداع النصفي

الاستيقاظ مبكرا
الاستيقاظ مبكرا

يعتبر الاستيقاظ صباحا من أكثر الأمور التى تساعد فى التخلص من عدد من المشكلات الصحية الخطيرة، ولا يعلم معظمنا مدى الفوائد التى تعود على الجسم من فوائد الاستيقاظ مبكرا، ونستعرض في السطور التالية التفاصيل الكاملة لفوائد الإستيقاظ مبكرا.

الاستيقاظ مبكرا يساعدك في الشعور بالنشاط الحيوية 

فبحسب ما ذكر في موقع "بولد سكاى"، فأن الإستيقاظ صباحا يساعدك فى التخلص من الطاقة السلبية الموجودة في الجسم، وذلك لإن الاستيقاظ صباحا يساعدك على الإحساس بالنشاط والحيوية، كما يساعد فى تنشيط الدورة الدموية في الجسم وبالتالى زيادة القدرة على النشاط البدني بعكس الإستيقاظ في وقت متأخر.

لماذا يجب الحفاظ على الاستيقاظ مبكرا للتخلص من الصداع النصفي؟

ووفقا لما جاء في الموقع، فان الإستيقاظ مبكرا يساعدك فى التخلص من الشعور الكسل كما يساهم بشكل كبير في الحماية من التعرض للإصابة بالصداع النصفي، ففى كثير من الأحيان يكون السبب الرئيسي وراء التعرض للإصابة بالصداع النصفي هو كثرة النوم لفترة أطول مما يحتاجها الجسم وهو من 6 إلى 8 ساعات فقط.

زيادة القدرة التركيزية 

كما يساعد الاستيقاظ مبكرا على زيادة معدل التركيز فى الجسم لان أفضل الأوقات التى تشعر بها فى التركيز هيا خلال الساعات الأولى من اليوم، فيعتبر الاستيقاظ مبكرا اختيار مثالى لمن يرغب فى أداء مهام تعليمية أو المذاكرة، كون العقل على استعداد للعمل بشكل جيد وكفاءة عالية، وذلك لقدرته التركيزية العالية، الأمر الذي يجعلك قادرًا على إنجاز الأمور بشكل أفضل وأسرع، كما أثبتت الأبحاث أن الطلاب الذين يدرسون في الصباح الباكر يستطيعون تحقيق نتائج مبهرة.، لذا من الأفضل اختيار الصباح لبدأ المذاكرة.

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