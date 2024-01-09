شارموفرز يكشفون لـ"صاحبة السعادة" عن علاقتهم بالكينج محمد منير (فيديو)

في حلقة خاصة من برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس، استضافت الفريق الموسيقي شارموفرز، وتحدث أعضاء الفريق عن بداياتهم وتطورهم وتأثيرهم على الساحة الفنية المصرية، وكذلك عن علاقتهم الوطيدة بالكينج محمد منير، الذي ساندهم ودعمهم في مسيرتهم الفنية.

وقالوا إنهم يحترمونه ويحبونه كثيرا، وأنه كان له دور كبير في نجاحهم وشهرتهم، وأنه كان يتابعهم ويشجعهم وينصحهم في كل خطوة، وذكروا أنهم فوجئوا باتصال منه بعد أن سجلوا أغنية "البنت السمرا"، التي تحمل اسم ألبومهم الأخير، والتي ذكروا فيها الكينج بقولهم: "الكينج يا ما قال عن اللون"، وقالوا إنه دعاهم إلى منزله واستقبلهم بحفاوة وحب، وأنه كان يروج لهم في كل مناسبة ويمدحهم أمام الناس.

وأعرب أعضاء الفريق عن سعادتهم بالمشاركة في برنامج "صاحبة السعادة"، وشكروا الفنانة إسعاد يونس على حسن الاستضافة والتواصل معهم، وأنها من الشخصيات الفنية التي يقدرونها ويحترمونها، وأدوا بعض من أغانيهم الشهيرة، وتفاعل معهم الجمهور بالتصفيق والتفاعل.