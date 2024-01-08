سفير فلسطين بالأمم المتحدة يعلق على زيارة الرئيس الفلسطيني إلى القاهرة (فيديو)

أكد السفير إبراهيم خريشة، سفير فلسطين لدى الأمم المتحدة، أن زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى القاهرة تأتي في ظل ظروف حرجة وحساسة، وتهدف إلى التنسيق مع الجانب المصري لوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني والمنشآت المدنية.

وقال خريشة في مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي في برنامج "في المساء مع قصواء" على قناة "CBC"، إن مصر تقوم بدور رائد على المستويين العربي والدولي في دعم القضية الفلسطينية والضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها واحترام القانون الدولي.

وأوضح أن مصر هي الجهة الرئيسية في تسهيل إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، مشيرا إلى أن إسرائيل مطالبة بفتح باقي المعابر ورفع الحصار المفروض على القطاع منذ سنوات.