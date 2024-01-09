الثلاثاء 09 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الدستور بودكاست
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
el captain studio dostor paper الدستور
بودكاست

عالم

بلينكن: "ليس من مصلحة أحد" تصاعد الحرب فى غزة

وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أنه "من الواضح أنه ليس من مصلحة" أي دولة في المنطقة أن تتوسع الحرب في غزة، ويأتي ذلك بعد غارة إسرائيلية أسفرت عن مقتل أحد قادة حزب الله في لبنان، بحسب مصدر أمني لبناني.

وقال بلينكن للصحفيين في المملكة العربية السعودية قبل مغادرته إلى إسرائيل: "من الواضح أنه ليس من مصلحة أي شخص - إسرائيل ولبنان وحزب الله، في هذا الشأن - أن يرى هذا، أن يرى هذا التصعيد وأن يرى صراعًا فعليًا".

تهديدات حزب الله في لبنان 

txt

أمريكا: ليس من مصلحة إسرائيل أو حزب الله التصعيد ونشوب الصراع بينهما

وقال كبير الدبلوماسيين الأمريكيين إن "الإسرائيليين كانوا واضحين معنا بأنهم يريدون إيجاد طريق دبلوماسي للمضي قدما يخلق نوعاً من الأمن يسمح للإسرائيليين بالعودة إلى ديارهم"، مشيراً إلى أن "ما يقرب من 100 ألف إسرائيلي أجبروا على مغادرة منازلهم، مشيرا الى ان منازل في شمال إسرائيل بسبب التهديد القادم من حزب الله في لبنان.

وقال بلينكن: "نحن نعمل بشكل مكثف على هذا الجهد".

وقال إن الولايات المتحدة تعمل أيضًا على إيجاد حل دبلوماسي يسمح للشعب اللبناني بالعودة إلى ديارهم في جنوب لبنان.

والسبت الماضي، أطلق حزب الله وابلا من الصواريخ على قاعدة جوية إسرائيلية في شمال إسرائيل، في هجوم قالت الجماعة إنه “رد أولي” على الهجوم الإسرائيلي المشتبه به الذي أسفر عن مقتل زعيم حماس صالح العاروري في جنوب بيروت الأسبوع الماضي.

فيما يتعلق بالحرب في غزة، قال كبير الدبلوماسيين الأمريكيين، أثناء توجهه إلى إسرائيل، إنه سيدفع الحكومة الإسرائيلية "إلى الضرورة المطلقة لبذل المزيد من الجهد لحماية المدنيين" في غزة.

وقال بلينكن إنه يخطط أيضًا للضغط على المسؤولين الإسرائيليين بشأن الحاجة إلى دخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى القطاع الذي مزقته الحرب "وكذلك للتحدث معهم حول الاتجاه المستقبلي لحملتهم العسكرية في غزة".

وقال إنه خلال اجتماعاته مع الزعماء العرب الرئيسيين يوم الاثنين، كان هناك "اتفاق واسع النطاق" على أن إسرائيل "يجب أن تكون قادرة على العيش في سلام وأمن"، وهو ما يعني ضرورة توحيد الضفة الغربية وغزة في ظل حكومة يقودها الفلسطينيون مع حكومة فلسطينية موحدة. 

الخارجية الامريكية بلينكن أمريكا المنطقة مصلحة

الأكثر قراءة

عاجل.. قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم مدينة ومخيم طولكرم

قرار مفاجئ بشأن اجتماع مجلس إدارة الزمالك الليلة

عاجل.. زلزال بقوة 6.7 درجات قبالة سواحل الفيليبين

استقالة رئيسة وزراء فرنسا إليزابيث بورن

الآن موعد عرض مسلسل حالة خاصة الحلقة الثالثة والرابعة والخامسة

عاجل.. قتلى وجرحى فى مخيم النصيرات بنيران مسيّرات إسرائيلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

جيش الحرب على غزة، بدأ "المرحلة الثالثة".. وكأن العالم ينتظر المرحلة الأسوأ!

أحمد الصغير

من (أوليفر كرومويل) إلى (تونى بلير).. ملف بريطانيا الأسود فى دراما فلسطين!

ماجد حبته

قمة مصرية فلسطينية جديدة

وائل لطفي

الإفريقى الذى أحب مصر

عبدالوهاب داود

قبل أن تكتب روايتك الأولى

مدحت بشاى

ميلاد مجيد ورسالة حب ومواطنة

مؤمن المحمدي

ما تتحسبش كدا يا صاحبى

أحمد الصغير

إنه وائل الدحدوح..!

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

هيئة الأسرى: معتقلات سجن الدامون يتعرضن لعقوبات مشددة

مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة فى قرية حدودية جنوب لبنان

اليوم الـ94 من العدوان.. 73 شهيدًا و99 جريحًا خلال الـ24 ساعة الماضية