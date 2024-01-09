بلينكن: "ليس من مصلحة أحد" تصاعد الحرب فى غزة

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أنه "من الواضح أنه ليس من مصلحة" أي دولة في المنطقة أن تتوسع الحرب في غزة، ويأتي ذلك بعد غارة إسرائيلية أسفرت عن مقتل أحد قادة حزب الله في لبنان، بحسب مصدر أمني لبناني.

وقال بلينكن للصحفيين في المملكة العربية السعودية قبل مغادرته إلى إسرائيل: "من الواضح أنه ليس من مصلحة أي شخص - إسرائيل ولبنان وحزب الله، في هذا الشأن - أن يرى هذا، أن يرى هذا التصعيد وأن يرى صراعًا فعليًا".

تهديدات حزب الله في لبنان

وقال كبير الدبلوماسيين الأمريكيين إن "الإسرائيليين كانوا واضحين معنا بأنهم يريدون إيجاد طريق دبلوماسي للمضي قدما يخلق نوعاً من الأمن يسمح للإسرائيليين بالعودة إلى ديارهم"، مشيراً إلى أن "ما يقرب من 100 ألف إسرائيلي أجبروا على مغادرة منازلهم، مشيرا الى ان منازل في شمال إسرائيل بسبب التهديد القادم من حزب الله في لبنان.

وقال بلينكن: "نحن نعمل بشكل مكثف على هذا الجهد".

وقال إن الولايات المتحدة تعمل أيضًا على إيجاد حل دبلوماسي يسمح للشعب اللبناني بالعودة إلى ديارهم في جنوب لبنان.

والسبت الماضي، أطلق حزب الله وابلا من الصواريخ على قاعدة جوية إسرائيلية في شمال إسرائيل، في هجوم قالت الجماعة إنه “رد أولي” على الهجوم الإسرائيلي المشتبه به الذي أسفر عن مقتل زعيم حماس صالح العاروري في جنوب بيروت الأسبوع الماضي.

فيما يتعلق بالحرب في غزة، قال كبير الدبلوماسيين الأمريكيين، أثناء توجهه إلى إسرائيل، إنه سيدفع الحكومة الإسرائيلية "إلى الضرورة المطلقة لبذل المزيد من الجهد لحماية المدنيين" في غزة.

وقال بلينكن إنه يخطط أيضًا للضغط على المسؤولين الإسرائيليين بشأن الحاجة إلى دخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى القطاع الذي مزقته الحرب "وكذلك للتحدث معهم حول الاتجاه المستقبلي لحملتهم العسكرية في غزة".

وقال إنه خلال اجتماعاته مع الزعماء العرب الرئيسيين يوم الاثنين، كان هناك "اتفاق واسع النطاق" على أن إسرائيل "يجب أن تكون قادرة على العيش في سلام وأمن"، وهو ما يعني ضرورة توحيد الضفة الغربية وغزة في ظل حكومة يقودها الفلسطينيون مع حكومة فلسطينية موحدة.