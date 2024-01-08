متحدث الوزراء: إصدار تصاريح عمل شرعية للاجئين خلال أسبوعين (فيديو)

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل على تنظيم أوضاع اللاجئين والأجانب المقيمين في مصر، وتوفير الخدمات الأساسية لهم.

وقال الحمصاني، في حديث هاتفي مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، إن وزارة الداخلية ستقوم بحصر أعداد اللاجئين وإصدار بطاقات هوية لهم تمكنهم من التعامل مع جميع الجهات الرسمية في الدولة، متوقعا أن ينتهي هذا الإجراء خلال أسبوعين.

وأضاف أن وزارة العمل تراقب الأعداد الحقيقية للأجانب الذين يحصلون على تصاريح عمل شرعية، مشيرًا إلى أنها تقل بكثير عن الأعداد المعلنة، وأنه يتم رصد توزيع اللاجئين على المحافظات والقطاعات المختلفة، والخدمات التي يستفيدون منها.