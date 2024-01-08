استشهاد 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال فى طولكوم

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الاثنين، أن 3 فلسطينيين استشهدوا برصاص قوات الاحتلال في طولكرم بالضفة الغربية المحتلة.

وشهدت الضفة الغربية بالفعل أعلى مستويات الاضطرابات منذ عقود خلال الأشهر الثمانية عشر التي سبقت هجوم 7 أكتوبر 2023 على جنوب إسرائيل من قبل حماس، لكن المواجهات تصاعدت بشكل حاد مع شن القوات الإسرائيلية غزوًا لغزة، حسبما ذكرت رويترز.

مستشفى الأمم المتحدة في غزة

وقال متحدث باسم الأمم المتحدة إن المستشفى الوحيد المتبقي في وسط غزة على وشك الإغلاق وسط القتال العنيف الذي اجتاح المنطقة.

وسابقاً، اضطرت منظمات الإغاثة إلى الانسحاب من مستشفى الأقصى في دير البلح في الأيام الأخيرة، مما أدى إلى نشر الذعر بين الأشخاص الذين لجأوا هناك.

وقالت لجنة الإنقاذ الدولية إن الجيش الإسرائيلي أسقط منشورات تصف المناطق المحيطة بالمستشفى بأنها منطقة حمراء.

وقالت جيما كونيل، المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية (أوتشا)، لبي بي سي إن الأقصى هو "المستشفى الوحيد المتبقي في المنطقة الوسطى من غزة"، حيث "يجري هجوم كبير".

كما أن الوضع في المستشفى مأساوي، ولدينا طبيب واحد فقط يعمل في غرفة الطوارئ. لم يتبق لديك سوى جراحين يستجيبان لمئات الاحتياجات في ذلك المستشفى، وهناك الكثير من الضحايا الذين يأتون كل ساعة والذين هم في أمس الحاجة إلى الدعم المنقذ للحياة.

الصحة العالمية

قال رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس في بيان إن موظفي منظمة الصحة العالمية الذين زاروا المنشأة الطبية يوم الأحد شاهدوا "مشاهد مقززة لأشخاص من جميع الأعمار يعالجون على أرضيات ملطخة بالدماء وفي ممرات فوضوية".

وأصدر رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت بيانا مشتركا قالا فيه إن الحرب ستستمر "لعدة أشهر أخرى"، حسب مكتب نتنياهو.

وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، نقلته صحيفة تايمز أوف إسرائيل، ما يلي: الحرب ليست قريبة من النهاية، لا في غزة ولا في الشمال، وسيستمر لعدة أشهر أخرى.