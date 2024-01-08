الإثنين 08 يناير 2024
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حوادث

«عاشت في الحرام».. ماذا قال أشقاء فتاة المعصرة في اعترافاتهم؟

جثة
جثة

تواصل نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية، التحقيق في واقعة قتل فتاة وخبير زراعي على يد أشقائها داخل شقة في منطقة المعصرة.

المتهمين يروون كواليس ذبح شقيقتهما

واعترف المتهمون الرئيسين بارتكاب الواقعة باعترافات تفصيلية أمام النيابة، مؤكدين أنهم ارتكبوا الواقعة ثأرًا لشرفهم حيث أن شقيقتهم اعتادت مخالفة أوامرهم وكانت سيئة السمعة حتى عندما قررت أن تعيش مع شقيقتها بالمرج عقب خلافات مستمرة معهما وسمحوا لها لم تلتزم بكلامها.

وقال المتهمون إن شقيقتهما الصغيرة ذهبت منذ قرابة 8 شهور للحياة مع شقيقتها وأبنائها الثلاثة عقب سفر زوجها للخارج بسبب دراستها في كلية الزراعة، وعقب تخرجها بدأت تتدرب مع الخبير الزراعي - المجني عليه- في مجال النباتات، وكانت تعاني من سوء معاملة أشقائها وقررت التخلص من حياتها لكنه استغل ضعفها ومنعها وشجعها على العمل معه في شركته كسكرتيرة.

اتخذ المتهم من شقته بمنطقة حدائق حلوان - مسرح الجريمة- مقر لشركته وبدأت الفتاة تتردد عليه بحجة العمل معه في مواعيد معينة من الصباح حتى المساء ثم تعود لشقيقتها في آخر اليوم حتى منذ ما يقرب من شهر ونصف لم تعود الفتاة لشقيقتها وعقب فترة من البحث عنهما هاتفت شقيقتها وأخبرتها أنها تعيش مع صاحب الشركة التي تعمل لديه، لكنها لم تخبرها بمحل إقامتها ويوم الواقعة تلقت شقيقتها اتصال هاتفي من مجهول يخبرها بمكان إقامتها فأخبرتهم وتوجهوا جميعًا إلى العنوان.

اعترافات صادمة

اعترف المتهمون أنهم عندما وصلوا لمكان تواجدها رفضت أن يتحدثوا في حضور باقي المتهمين أقاربهم وأصدقاء شقيقيها وهنا طلبت شقيقتهما الكبرى من المتوفى الزواج منها وعندما رفض غضبوا وثاروا وضربه أحدهم بكوريك على رأسه ووجه له الآخر طعنات نافذة بسلاح أبيض بينما ساعدهم باقي المتهمين في تقييد الضحايا حتى تم قتلهم وفروا جميعًا هاربين من مسرح الجريمة.

تفاصيل الواقعة ألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، بالتعاون مع مديرية أمن الفيوم، القبض على 6 متهمين بينهم 3 من أشقاء الفتاة المتورطين بقتلها.

نيابة حوادث غرب القاهرة خبير زراعي منطقة المعصرة اعترافات المتهمين

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