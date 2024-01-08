بسبب انفجار.. شركات طيران أمريكية تلغى مئات الرحلات

ألغت خطوط ألاسكا الجوية ويونايتد إيرلاينز الأمريكية، الاثنين، مئات الرحلات الجوية بعد أن تعرضت إحدى طائرات بوينج 737 ماكس 9 التابعة لشركة ألاسكا لحادث في الجو عندما انفجر قابس الباب، ما تطلب هبوطًا اضطراريًا.

وحتى صباح الاثنين، ألغت خطوط ألاسكا الجوية 141 رحلة أو 20% من رحلات المغادرة المقررة، بينما ألغت شركة يونايتد إيرلاينز 226 رحلة، أو 7% من رحلات المغادرة، وفقًا لموقع FlightAware، الذي يتتبع رحلات الطائرات التجارية.

وقال متحدث باسم إدارة الطيران الفيدرالية في بيان الأحد، إن حادث يوم الجمعة دفع إدارة الطيران الفيدرالية إلى وقف تشغيل جميع أنواع طائرات بوينج 737 ماكس 9 المشاركة في الحادث حتى "تقتنع الوكالة بأنها آمنة".

ألاسكا ويونايتد هما شركتا الطيران الأمريكيتان الوحيدتان اللتان تستخدمان طائرات ماكس 9 وتشغل الشركات ما يقرب من ثلثي طائرات 215 ماكس 9 الموجودة في الخدمة حول العالم، وفقًا لشركة تحليلات الطيران سيريوم.

ودفع الحادث أيضًا كلًا من ألاسكا ويونايتد إلى وقف أسطولهما بالكامل المكون من 65 طائرة ماكس 9.

وانخفضت أسهم شركة Boeing بنسبة 8٪ صباح الاثنين في حين تراجعت مجموعة Alaska Air Group، الشركة الأم لشركة Alaska Airlines، بنسبة 4٪ وارتفعت أسهم يونايتد بنسبة 1%.