الإثنين 08 يناير 2024
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سياسي

رئيس "مشروعات النواب": مصر الأولى عربيًا فى معدلات تدفق الاستثمارات خلال 2023

النائب محمد كمال
النائب محمد كمال مرعي

قال النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، إنه رغم الظروف الاقتصادية التي تعانى منها دول العالم وتلقى بظلالها على مصر خلال الفترة الأخيرة، إلا أن الدولة المصرية تحتل المركز الأول عربيًا في نسبة نمو الاستثمارات الأجنبية خلال الربع الأول من 2023، مؤكدًا أيضًا أن هناك نموًا في حجم التدفقات الاستثمارية خلال 2023 بنسبة 72% بفضل التسهيلات التى قدمتها الدولة للمستثمرين.

وثمن رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تصريحات له، ارتفاع حجم الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر خلال عام 2022 إلى 8.9 مليار دولار، وارتفاع صافى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر إلى مصر ليصل إلى حوالى 3.3 مليار دولار، وحققت الدولة المركز الأول على مستوى دول شمال إفريقيا فى مؤشر التدفقات الواردة من الاستثمار الأجنبي.

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الموافقة على مشروعات الهيدروجين الأخضر.. حصاد مجلس النواب فى أسبوع

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"مشروعات النواب": 3 توصيات لحل مشاكل طرح الأراضى الصناعية للاستثمار

وأرجع "مرعي" الفضل في ذلك إلى القرارات والتوصيات المهمة التي اتخذتها مصر في هذا الملف، التى من شأنها التيسير على المستثمرين ودعم القطاع الخاص، وتعزيز جذب الاستثمارات الأجنبية، ولعل أهمها كان إصدار قانون الاستثمار في عام 2018، بجانب إصدار الرخصة الذهبية وتطوير  العمل بمراكز خدمات المستثمرين وميكنة خدماتها والتوسع فى إنشاء مراكز خدمة المستثمرين بالمحافظات ليصل عددها إلى 15 مركزًا.

النائب محمد كمال مرعى لجنة المشروعات الصغيرة مصر الاستثمارات الأجنبية التسهيلات

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