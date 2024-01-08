"القاهرة الإخبارية" تعرض تقريرًا صادمًا عن الحرب فى غزة مع بداية الشهر الرابع

يعيش سكان قطاع غزة في حالة وأوضاع إنسانية صعبة، بسبب القصف المتواصل لقوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ عملية طوفان الأقصى المعروفة بالسابع من أكتوبر.

وفي هذا السياق، عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرًا صادمًا عن الأوضاع الإنسانية الصعبة لسكان قطاع غزة بسبب العدوان الإسرائيلي، بالتزامن مع بداية الشهر الرابع من الحرب الإسرائيلية.

وأوضح التقرير أن النازحين داخل مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح تعرضوا للتهديد المباشر من قبل جيش الاحتلال، الأمر الذي جعلهم يتركون أماكنهم في جنوب غزة، وينصبون الخيام في مكان آخر في رفح الفلسطينية، المنطقة التي تكتظ بمئات الآلاف من النازحين، آملين أن يكون ذلك هو النزوح الأخير.