الإثنين 08 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الدستور بودكاست
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
el captain studio dostor paper الدستور
بودكاست

توك شو

"القاهرة الإخبارية" تعرض تقريرًا صادمًا عن الحرب فى غزة مع بداية الشهر الرابع

غزة
غزة

يعيش سكان قطاع غزة في حالة وأوضاع إنسانية صعبة، بسبب القصف المتواصل لقوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ عملية طوفان الأقصى المعروفة بالسابع من أكتوبر.

وفي هذا السياق، عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرًا صادمًا عن الأوضاع الإنسانية الصعبة لسكان قطاع غزة بسبب العدوان الإسرائيلي، بالتزامن مع بداية الشهر الرابع من الحرب الإسرائيلية.

وأوضح التقرير أن النازحين داخل مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح تعرضوا للتهديد المباشر من قبل جيش الاحتلال، الأمر الذي جعلهم يتركون أماكنهم  في جنوب غزة، وينصبون الخيام في مكان آخر في رفح الفلسطينية، المنطقة التي تكتظ بمئات الآلاف من النازحين، آملين أن يكون ذلك هو النزوح الأخير.  

طوفان الأقصى قطاع غزة القصف الاحتلال الإحتلال الإسرائيلي قوات الاحتلال غزة السابع من أكتوبر

الأكثر قراءة

استقالة رئيسة وزراء فرنسا إليزابيث بورن

بايدن: أعمل مع الحكومة الإسرائيلية لدفعها إلى الخروج من غزة

قرار مفاجئ بشأن اجتماع مجلس إدارة الزمالك الليلة

إلعاد كتسير.. محتجز فى غزة يوجّه رسالة صادمة لنتنياهو بعد 94 يومًا من الحرب

حبس "مستريحة المنصورة" بتهمة الاستيلاء على أموال المواطنين بدعوى توظيفها

نجاح مبهر لـ«الأساتذة 3».. مدحت صالح يُبدع فى أغانى العمالقة.. والجمهور يشيد بـ«الحياة»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

الإفريقى الذى أحب مصر

عبدالوهاب داود

قبل أن تكتب روايتك الأولى

مدحت بشاى

ميلاد مجيد ورسالة حب ومواطنة

ماجد حبته

قمة مصرية فلسطينية جديدة

مؤمن المحمدي

ما تتحسبش كدا يا صاحبى

أحمد الصغير

إنه وائل الدحدوح..!

حسين دعسة

الأردن ملكًا وحكومة فى مواجهة مع محاور جولة بلينكن بالمنطقة

محمود خليل

الفلاح الحصيف.. ومفرخة المماليك

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

هيئة الأسرى: معتقلات سجن الدامون يتعرضن لعقوبات مشددة

مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة فى قرية حدودية جنوب لبنان

اليوم الـ94 من العدوان.. 73 شهيدًا و99 جريحًا خلال الـ24 ساعة الماضية