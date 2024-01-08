رمضان عبدالمعز: الخصام بين الأشقاء يمنع قبول الأعمال عند الله

قال الداعية الإسلامي الشيخ رمضان عبدالمعز، إنه عند تقييم عبادات الناس ووضعها على ميزان القرآن والسنة نجد أن الكثير منهم ضيع عبادته مثل الهجر بين الأشقاء فهو حرام.

وأضاف، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، والمذاع عبر فضائية dmc، أننا لسنا ملائكة ومن الممكن أن يحدث خلاف بين الأخ وشقيقه فإن النبي عليه السلام قال "لا يحلُّ لمسلمٍ أنْ يهجُرَ أخاهُ فوق ثلاثٍ"، موضحًا أن من يخاصم شقيقه لمدة شهر أو شهرين فهو على حافة الهاوية وأن أعماله لا تقبل أصلًا.

الدليل على عدم قبول أعمال المتخاصمين

وتابع، أن النبي عليه السلام قال "تُفتَحُ أبوابُ الجنَّةِ يومَي الاثنينِ والخميسِ، فيغفرُ اللهُ عزَّ وجلَّ لِكلِّ عبدٍ لا يُشرِكُ باللهِ شيئًا، إلَّا رجلًا كانَ بينَه وبينَ أخيهِ شحناء، فيقول: أنظروا هذينِ حتَّى يصطلحا".