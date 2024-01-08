الإثنين 08 يناير 2024
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مصر

ورشة عمل عن تكنولوجيا الذكاء الإصطناعى بالجامعة الألمانية فى القاهرة

الجامعة الألمانية
الجامعة الألمانية بالقاهرة

نظمت الجامعة الألمانية بالقاهرة ورشة عمل بعنوان "إطلاق العنان للذكاء الإصطناعي AI Unleashed  بالتعاون مع شركة البرمجيات العالمية مايكروسوفت، وأستغرقت فاعليات عمل الورشة يومًا تحت إشراف لجنة علمية مشكلة من الدكاترة أحمد وهبي- جورج فهيم الأستاذان بكلية العلوم التطبيقية والفنون والدكتورة سارة الديب الأستاذ المساعد بكلية تكنولوجيا الادارة، وبمشاركة نخبة من الخبراء المتحدثين من شركة مايكروسوفت، حيث قدموا شرحًا وافيًا عن مفهوم الذكاء الاصطناعي Artificial Intelligence محاكاة لتفكير الإنسان وأهميته؛ نظرًا لما نشاهده من تطور تلك التقنية التكنولوجية الحديثة في زمن قياسى ملحوظ في هذا العصر، في وقت تتسارع فيه تأثير تلك التقنيات مثل تقنية الذكاء الاصطناعى، حيث أصبحت من أهم الآليات التي تؤدى دورا حيويا في جميع القطاعات منها الصحية والتعليمية والصناعية والزراعية وغيرها وبما يتطلب معه تحركًا شاملًا لجميع أطياف المجتمع، بدءًا من الأفراد وصولًا إلى القطاع الاقتصادي والحكومي.

كما تناولت ورشة العمل التي تحدث فيها أحمد سلامة، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا بشركة مايكروسوفت مصر، عمرو إبراهيم مسئول حلول البيانات والذكاء الاصطناعى في مايكروسوفت مصر، رامي كالاتشي، مسئول الأمن السيبراني لشركة مايكروسوفت إفريقيا- عن تطبيقات الذكاء الاصطناعي وأدواته التي يمكن أن يستفيد منها كل فرد على حدة ويطوعها في مجال تخصصه، ومنها تطبيق شات جي بي تي (ChatGPT) باعتباره من أشهر وأهم أدوات الذكاء الإصطناعي التي انتشرت مؤخرًا وهو تطبيق محادثة باستخدام روبوت دردشة "شات بوت" (Chatbot) يتيح للمستخدمين طرح الأسئلة والمناقشة بطريقة تأخذ طابع النقاش الحقيقي التفاعلي، كما أنه يحتوى على قاعدة معرفية واسعة، تغطي العديد من المجالات والموضوعات حيث  يمكن  استخدامه في صياغة المقالات وحل المعادلات الرياضية وكتابة أو التحقق من دقة أكواد HTML، وكذلك تقديم أفكار إبداعية لتصميمات الجرافيك، بجانب المساعدة في إنشاء نص مقروء عند الطلب بمجموعة متنوعة من الأنماط والأصوات ولأغراض مختلفة حسب طبيعة العمل.

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تأتى ورشة العمل فى ضوء اهتمام الجامعة كمركز للتميز فى إنتاج المعرفة ونشرها، وحرصها على مسايرة تغيرات العصر والاستثمار في كوادرها البشرية من خلال الاستعانة بالخبراء لتبادل الخبرات ومواكبة أحدث النتائج والتطورات والاتجاهات المستقبلية في مختلف مجالات الذكاء الاصطناعي، مما يسهم في دعم المشاريع القائمة بشكل أساسي على تلك التكنولوجيا.
شارك بالحضور ورشة العمل أعضاء هيئة التدريس والطلاب بكليات الهندسة والصيدلة والعلوم التطبيقية والفنون والإدارة، وهو ما يعكس الاهتمام الواسع بمجال الذكاء الاصطناعي وتوظيفه في مختلف التخصصات.

الجامعة الألمانية للذكاء الإصطناعي A تقنية الذكاء الاصطناعي المعادلات الرياضية مجالات الذكاء الاصطناعي

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