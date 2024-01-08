أثناء الحرب على غزة.. بطولات حفرت أسماء أصحابها في التاريخ

حفر أبطال قطاع غزة أسمائهم بحروف ذهبية في كتب التاريخ، بعد ما مروا به وما رأيناه منهم من شجاعة وبسالة أثناء تصديهم للعدوان الإسرائيلي على غزة منذ عملية طوفان الأقصي في 7 أكتوبر الماضي، فقاوموا ضربات الاحتلال واحتسبوا رحيل أبنائهم وذويهم الشهداء عند الله سبحانه وتعالى، وواصلوا كفاحهم ومقاومتهم دون كلل أوملل ، ورفضوا ترك أراضيهم.

وفي السياق، يرصد “الدستور” في التقرير التالي أبرز البطولات التي سطرها الفلسطينيون، خلال العدوان الأخير على غزة.

وائل الدحدوح

هو صحفي فلسطيني وُلد ودرس في مدينة غزة وقضى معظم سنين حياته فيها، كما اعتُقل سبع سنواتٍ في سجون الاحتلال الإسرائيلي، و بدأ وائل حياته المهنية مراسلًا لصحيفة القدس الفلسطينية، واشتغل لصالح وسائل إعلام أخرى قبل أن يلتحق بقناة الجزيرة عام 2004، اشتهرَ وائل بتغطيته المتواصلة والمستمرّة لما يجري في قطاع غزة .

وبدا دور الدحدوح جليًا في العدوان الأخير على غزة ، حيث واصل تغطية أحداث العنف منذ بدايتها في أكتوبر 2023 ، ولم يضعف أو تقل عزيمته حتى بعد أن استهدف الاحتلال الاسرائيلي ، أسرته كاملة، ورحل أغلب أفراد عائلته، وواصل الاحتلال استهداف عائلته ، بعد استشهاد نجله الأكبر حمزة، ورغم ذلك واصل الدحدوح عمله في نقل الحقيقة ، ولم يتوقف .

مصطفى ثريا

هو صحفي ومصور فلسطيني، من مواليد مدينة غزة، عمل في عدد من وسائل الإعلام الفلسطينية، وكان يعمل لوكالة الصحافة الفرنسية منذ عام 2019، عمل في الفترة الأخيرة على تغطية الأحداث في مدينة غزة، كان مرافقاً لحمزة الدحدوح في أغلب التغطيات الإعلامية، استشهد برفقة زميله في هجوم جوي إسرائيلي استهدف مركبة الصحفيين في منطقة غرب خان يونس جنوب قطاع غزة، وكان مصطفى وحمزة في مهمة عمل لصالح قناة الجزيرة وذلك لتغطية أوضاع النازحين.

صالح الجعفراوي

هو صحفي فلسطيني حر، اشتهر بمهارته في نقل الأحداث بشكل لحظي وحرفي ، على مواقع التواصل الاجتماعي، وساهم بشكل كبير في نشر جرائم الاحتلال الاسرائيلي.