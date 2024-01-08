«بوما» تكشف الستار عن قميص الفراعنة خلال كأس أمم أفريقيا (فيديو)

أعلنت شركة بوما، عن قميص منتخب مصر، خلال نهائيات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 التي تنطلق يوم 13 يناير الجاري في كوت ديفوار.

ونشرت شركة «بوما» فيديو دعائيا لقميص المنتخب المصري، بلونيه الأحمر والأبيض.

وشارك في الفيديو الدعائي للقميص الجديد، عددًا من نجوم منتخب «الفراعنة»، من بينهم محمد الشناوي، وعمر مرموش، وأحمد سيد زيزو.

ويشارك المنتخب المصري، في المجموعة الثانية لكأس الأمم الأفريقية 2023، والتي تضم كلا من غانا والرأس الأخضر، وموزمبيق.

ومن المقرر، أن تتوجه بعثة منتخب مصر، يوم غدٍ الثلاثاء، إلى كوت ديفوار، على متن طائرة خاصة، من أجل خوض منافسات البطولة.

ويبدأ منتخب مصر مشواره في دور المجموعات، بمواجهة موزمبيق، يوم الرابع عشر من يناير، ليخوض بعدها مواجهة أمام غانا في مباراة الجولة الثانية، المقرر لها يوم الثامن عشر من نفس الشهر، قبل أن يلتقي منتخب الرأس الأخضر، يوم الثاني عشر من الشهر ذاته.

وكان منتخب مصر، قد تغلب على نظيره منتخب تنزانيا، بهدفين دون رد، في المباراة الودية التي جمعتهما على ستاد القاهرة، في البروفة الأخيرة قبل خوض كأس أمم أفريقيا 2023.