الإثنين 08 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

«بوما» تكشف الستار عن قميص الفراعنة خلال كأس أمم أفريقيا (فيديو)

منتخب مصر
منتخب مصر

أعلنت شركة بوما، عن قميص منتخب مصر، خلال نهائيات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 التي تنطلق يوم 13 يناير الجاري في كوت ديفوار.

ونشرت شركة «بوما» فيديو دعائيا لقميص المنتخب المصري، بلونيه الأحمر والأبيض.

وشارك في الفيديو الدعائي للقميص الجديد، عددًا من نجوم منتخب «الفراعنة»، من بينهم محمد الشناوي، وعمر مرموش، وأحمد سيد زيزو.

ويشارك المنتخب المصري، في المجموعة الثانية لكأس الأمم الأفريقية 2023، والتي تضم كلا من غانا والرأس الأخضر، وموزمبيق.

ومن المقرر، أن تتوجه بعثة منتخب مصر، يوم غدٍ الثلاثاء، إلى كوت ديفوار، على متن طائرة خاصة، من أجل خوض منافسات البطولة.

ويبدأ منتخب مصر مشواره في دور المجموعات، بمواجهة موزمبيق، يوم الرابع عشر من يناير، ليخوض بعدها مواجهة أمام غانا في مباراة الجولة الثانية، المقرر لها يوم الثامن عشر من نفس الشهر، قبل أن يلتقي منتخب الرأس الأخضر، يوم الثاني عشر من الشهر ذاته.

وكان منتخب مصر، قد تغلب على نظيره منتخب تنزانيا، بهدفين دون رد، في المباراة الودية التي جمعتهما على ستاد القاهرة، في البروفة الأخيرة قبل خوض كأس أمم أفريقيا 2023.

شركة بوما منتخب مصر كأس الأمم الإفريقية 2023 كوت ديفوار المنتخب المصري غانا الرأس الأخضر موزمبيق

مواد متعلقة

مواعيد مباريات منتخب مصر في أفريقيا 2024 والقنوات الناقلة

المنتخب يختتم استعداداته لأمم أفريقيا بهدفين في شباك تنزانيا "وديًا"

الأكثر قراءة

عاجل.. فصائل فلسطينية تعلن قصف تجميعات آليات وجنود الاحتلال فى محاور غزة

نتنياهو يثير الجدل بطلب غريب من الحكومة.. ما القصة؟

الحكومة تكشف السعر المتوقع للجنيه أمام الدولار فى 2024

أمير قطر يصدر أمرًا بتعديل تشكيل مجلس الوزراء

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع رمضان صبحى لاعب بيراميدز (انفراد)

حدث ليلا| إحالة المتهم فى مصرع أشرف عبدالغفور للمحاكمة الجنائية.. وكواليس جريمة مفزعة نفذتها سيدة الدقهلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

إنه وائل الدحدوح..!

حسين دعسة

الأردن ملكًا وحكومة فى مواجهة مع محاور جولة بلينكن بالمنطقة

محمود خليل

الفلاح الحصيف.. ومفرخة المماليك

وائل لطفي

ثقافة الفقر!

ماجد حبته

إشعال القرن الإفريقى!

محمد عبدالعزيز

بالمحبة.. معًا سنتجاوزها

لواء.حمدى البطران

انتفاضات شيوعية فى الصعيد

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية ونظيرها الفلسطينى: أهمية التنسيق لمواجهة المخططات الإسرائيلية.. وإيقاف إبادة غزة

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم الـ94 من العدوان.. 73 شهيدًا و99 جريحًا خلال الـ24 ساعة الماضية

عشرات المستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

مستعمرون يعتدون بالضرب على فلسطينى من فحمة جنوب جنين