كيف يمكن إعادة شحن بطارية الشخصية المصرية بعد الحروب؟.. هدى زكريا تجيب

قالت الدكتورة هدى زكريا، أستاذة علم الاجتماع السياسي، إنها رصدت التغيرات التي تحدث في الشخصية المصرية، وتأثير الحروب العنيفة على هذه الشخصية، وفي ظل الظروف الصعبة التي يعيشها العالم، تحدثت عن كيفية إعادة شحن بطارية الشخصية المصرية بعد الحروب.

وأوضحت زكريا، خلال لقائها ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن ذلك يتم عبر العمل المكثف من قبل الإعلام والمؤسسات التعليمية؛ لأنه يجب الانتباه جيدًا إلى أن التعليم أصبح يخرج شرازم، حيث هناك خريجين مدارس حكومية ومدارس لغات وغيرهم من التخصصات الجديدة، وهذه الشرزمة تفكك هذا الحث بين الضمير الجمعي والوطنية.

وأضافت: "شخصية مصر دائمًا تستوعب القادمين من الخارج بكل حب وكرم، ولا تقيم أبدًا معسكرات لاجئين، كما تقسم اللقمة مع الغير طالما أنه ليس عدوًا".

برنامج الشاهد

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.