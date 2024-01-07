الأحد 07 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"يا جميل يا اللى هنا".. مدحت صالح يداعب جمهور الأساتذة بروائع محمد فوزى

مدحت صالح خلال الحفل
مدحت صالح خلال الحفل

أبدع النجم مدحت صالح، فى تقديم روائع الزمن الجميل لكبار الملحنين أمثال موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب، ورائد الموسيقى محمد فوزي، والموسيقار محمد الموجي، بمشاركة الأوركسترا السيمفونى، وقيادة المايسترو أحمد عويضة، خلال حفل الأساتذة 3، الذي يقام على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر.

مدحت صالح لجمهور الأساتذة: يا جميل ياللى هنا 

خلال الحفل تغنى مدحت صالح برائعة "يا جميل ياللى هنا" للمطرب الراحل محمد فوزي وظل يداعب الجمهور بكلمات الأغنية التي تقول: يا جميل ياللي هنا ما بقينا لوحدنا.. كلمني واكلمك ليه نتعب قلبنا يا جميل ياللي هنا.. يعني وبعدين وياك عطشان والمية معاك.. وبفوت يا جميل علي بيتك الاقيك قافل الشباك.. ولافيش انستنا ولافيش شرفتنا واتفضل عندنا وكانك مش هنا.. كلمني واكلمك ليه نتعب قلبنا يا جميل ياللي هنا.. اسمح وافتح وقابلني بتسوء ف دلالك ليه.. اشغل قلبك واشغلني يعني احنا ورانا ايه.. اسقيني بنظرتك وارويني برقتك وحياة محبتك.. منا منقول من هنا كلمني واكلمك ليه نتعب قلبنا.. يا جميل ياللي هنا".

الجمهور يردد "بلغوه سلامي" مع مدحت صالح

كما قام مدحت صالح، بغناء "بلغوه" للمطرب ماهر العطار، وهى من كلمات عبد العزيز سلام، ألحان محمد الموجي، وظل الجمهور يردد كلماتها قائلا: "بلغوه شوقي وسلامي بلغوه.. طمنوه إن سألكم عني طمنوه.. ماتقولوش إني بكيت في غيابه واشتكيت.. ماتقولوش عني كده لاتزعلوه".

مشروع الأساتذة

تقام حفلات مشروع الأساتذة، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، استمرارًا لسلسلة حفلات المشروع الفنى الأساتذة الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور خالد داغر بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتذاع حفلات الأساتذة عبر شاشة قناة الحياة.

مدحت صالح الأساتذة 3 مشروع الأساتذة النجم مدحت صالح الأوبرا المتحدة للخدمات الإعلامية

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