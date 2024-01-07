على بالى يا ناسينى.. مدحت صالح يشعل حفل الأساتذة 3 بميدلى موسيقار الأجيال (صور)

انطلق منذ قليل حفل الأساتذة 3، للنجم مدحت صالح، الذي يقام على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، ضمن سلسلة المشروع الفني الأضخم الأساتذة، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، وتنفذه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

مدحت صالح والأساتذة على المسرح الكبير

واستقبل الجمهور النجم مدحت صالح، بحفاوة شديدة، وبدأ الأمسية بميدلى موسيقى مميز لموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، بمصاحبة أوركسترا سينى سيمفونى بقيادة المايسترو أحمد عويضة، منها "على بالي يا ناسيني" كلمات مأمون الشناوي، وألحان محمد عبد الوهاب؛ وتقول كلماتها : "على بالي يا ناسينى.. على بالي هواك يا حبيبىفى خيالي فى عيوني.. على بالي ولا إنت داري بيعلى بالي هواك يا حبيبى.. على بالي هواك يا حبيبي يا حبيبي".

ومن المقرر أن يشدو النجم مدحت صالح، خلال الحفل بباقة من مختارات أعمال كبار الملحنين المصريين والعرب بعد اعادة توزيعها بشكل اوركسترالى عصرى مع الحفاظ على طابعها الفريد.

مشروع الأساتذة

جدير بالذكر أن مشروع الأساتذة يهدف إلى تحديث وإثراء مكتبة الموسيقى العربية وإعادة صياغة مؤلفات التراث وتقديمها بشكل حديث يعمل على جذب شرائح جماهيرية متنوعة خاصة الشباب والأجيال الجديدة.

ويتضمن مشروع «الأساتذة» كل المراحل الموسيقية الخاصة بنخبة من كبار الملحنين المتميزين فى مصر والوطن العربى، وذلك لإعادة صياغة التراث الموسيقى المصرى والعربى، والانتقال بألحانه من شكل «التخت» التقليدى إلى الصورة «الأوركسترالية» الحديثة.

وكان النجم مدحت صالح قد أحيا حفلين ضخمين ضمن سلسلة مشروع الأساتذة الذي انطلق يوم 31 يوليو 2023، على مسرح النافورة وقدم خلال الحفل نخبة كبيرة من أعمال كبار الملحنين أمثال محمد فوزي، ومحمد عبد الوهاب، والرحبانية وغيرهم.

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