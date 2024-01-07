الأحد 07 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محمد فودة يهنئ الفنان فاروق حسنى بعيد ميلاده عبر "إنستجرام"

فاروق حسني والإعلامي
فاروق حسني والإعلامي محمد فودة

أعرب الكاتب والإعلامى محمد فودة عن امتنانه للفنان فارق حسنى، وزير الثقافة الأسبق، الذى يحتفل اليوم بعيد ميلاده، حيث كان قد عمل معه من قبل خلال توليه وزارة الثقافة فى أزهى عصورها.

فودة كتب فى حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام": سيظل الفنان المبدع فاروق حسنى، وزير الثقافة الأسبق، علامة فارقة فى تاريخ الثقافة المصرية ونقطة تحول جوهرية فى عالم الإبداع، فهو قيمة وقامة سيسطرها التاريخ بحروف من نور.

واختتم محمد فوده رسالة التهنئة الموجهة إلى الفنان فاروق حسنى بقوله: (كل سنة وإنت طيب أيها الفنان المبدع الكبير، وعقبال ١٠٠ سنة فى صحة وسعادة وإبداع متدفق). 

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