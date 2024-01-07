رفع 485 طن مخلفات وتمهيد طرق خلال حملات نظافة بـ4 مراكز بأسيوط

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، على تقديمه كل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والنهوض بقطاع النظافة لتوفير بيئة صحية آمنة.

وأشار محافظ أسوط، إلى استمرار حملات النظافة والتجميل مستمرة بالقرى والمراكز والأحياء حفاظًا على البيئة ورفع كفاءة وتسوية وتمهيد الشوارعة والميادين وذلك للعمل على إعادة الواجهة الحضارية للمحافظة لسابق عهدها بشكل يليق بها بكل الطرق الممكنة.

وأشار اللواء عصام سعد، إلى رفع 485 طن مخلفات وقمامة خلال حملات نظافة بـ 4 مراكز والقرى التابعة لها فضلًا عن تسوية وتمهيد الطرق غير المرصوفة وفقًا للإمكانات المتاحة.

حملات نظافة مكبرة

وفي هذا الإطار، نفَّذت الوحدات المحلية بمراكز: صدفا، والبداري، وديروط، والغنايم، حملات نظافة مكبرة لرفع أكوام وتجمعات القمامة والمخلفات من أماكن وصناديق التجميع بالشوارع والميادين ونقلها إلى الأماكن المخصصة لها فضلًا عن شفط الأتربة من جانبي الطرق بالإضافة إلى تمهيد وتسوية الطرق والشوارع غير المرصوفة بالقرى لتيسير الحركة والنقل والانتقال للمواطنين.

وهو ما أسفر عن رفع 485 طن مخلفات خلال يوم واحد من تلك الحملات وذلك خلال حملات بإشراف ومتابعة خالد عويس رئيس مركز ومدينة صدفا، ومحمد حسن الديب، رئيس مركز ومدينة البداري، ومحمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط، ومصطفى علي، رئيس مركز ومدينة الغنايم، ونوابهم ورؤساء الوحدات المحلية للقرى وبالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بكل مركز وباستخدام معدات الحملة الميكانيكية (سيارات الكنس الآلي، اللودر، الجليدر، الحاويات، سيارات النقل) وغيرها.

وأشار اللواء عصام سعد، إلى استمرار حملات النظافة بمختلف المراكز والقري لضمان وصول أفضل خدمة للمواطنين ورفع جميع المخلفات من الشوارع لعودة المظهر الحضاري للمحافظة إلى المراكز، مشيرًا إلى استخدام معدات الحملات لرفع جميع المخلفات.

حملات النظافة

حملات النظافة

حملات النظافة

حملات النظافة

حملات النظافة