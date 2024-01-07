أكبر جهة تهتم بالأطفال والشباب خلال العيد.. أبرز المعلومات عن مدارس الأحد

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأحد، بيوم عيد الميلاد المجيد، الذي يعتبر أول الأعياد التي يحتفل بها الأقباط في عام 2024 الجاري، بعد فترة صوم استغرقت 43 يومًا مُتصلة بدأت يوم 26 من شهر نوفمبر من العام المنصرم 2023.

ما هي مدارس الأحد؟

وتعتبر مدارس الكنسية، أو مدارس الأحد بحسب ما هي معروفة المتنفس الحقيقي لكافة مخدومي وأطفال الكنيسة في يوم العيد، فهي الجزء الروحي والترفيهي في نفس الوقت للأطفال والكبار، وعرفت كنيسة القديس تكلا هيمانوت الحبشي للأقباط الأرثوذكس بحي الإبراهيمية بالإسكندرية.

مدراس الأحد بالإشارة إلى أنها بدأت في مصر بدأت باسم مدارس الأحد سنة 1908 في هيئة درس بعد القداس ثم تطورت وبدأت حركة نشرها في الثلاثينيات (حوالي 1935 م.).

وتحوَّل في مصر إلى يوم الجمعة لكونها يوم الإجازة الرسمية في الدولة المصرية وهو عبارة عن فصول مُقسَّمة بالمراحل الدراسية للأطفال بدءًا من سن الحضانة والمرحلة الابتدائية، ثم الفتيان في المرحلة الإعدادية والمرحلة الثانوية، ثم بعد ذلك يتحول الأمر إلى اجتماعات، وفيها ينتقل الشباب في مرحلة الجامعة وما بعدها إلى اجتماعات مثل اجتماع الشباب - اجتماع الشابات - اجتماع الأسرة - اجتماع المتزوجين حديثًا - والمقبلين على الزواج - اجتماع الرجال - اجتماع السيدات.. إلخ.



وفي المراحل الدراسية المختلفة، يتلقى فيها الحاضرون في كل مرحلة مبادئ التعليم الديني حسب السن، وذلك من خلال مناهج دراسية مدروسة لكل مرحلة.. ويكون هناك خدام يقومون بالتدريس للمخدومين، وللإناث يخدمهم خادمات ويكون هناك خادم كبير مسئول عن كل مرحلة دراسية يُطلق عليه "أمين الخدمة" أو "أمينة الخدمة".



وترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قداس الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، كعادته السنوية، في كاتدرائية العاصمة الإدارية الجديدة، والتي تحمل شعار (ميلاد المسيح) وهي أكبر كنيسة في الشرق الأوسط.