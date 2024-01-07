الأحد 07 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أفشة: لا أحب المشاكل وكولر طالبنى أن أدافع مثل ديانج وحمدى فتحى

أفشة
أفشة

أكد محمد مجدي أفشة، لاعب النادي الأهلي، أن اللاعبين تعاهدوا على الرد بكل قوة على من حاول التقليل من قدراتهم قبل كأس العالم للأندية، وكان هناك إصرار على إسعاد الجماهير خلال البطولة.

وأوضح عبر برنامج الكابتن مع أحمد حسن على قناة dmc: مبارة فلومينينسي كانت صعبة وبالفعل قصرنا لأننا أهدرنا فرصا عديدة ولكن النتيجة الإجمالية أننا حصلنا على البرونزية وهو ما ساعدنا على الفوز بكأس السوبر.

وأكمل: لا أحب المشاكل أو الأزمات وسبق لي الجلوس مع المدير الفني خلال الموسم الماضي، وطلبت منه معرفة ما ينقصني وانا بشكل عام اتدرب جيدا لأن هذه شخصيتي وسبق لي اللعب في مركز 8 مع أكثر من مدير فني وكولر طلب مني أن أدافع مثل اليو ديانج وحمدي فتحي وكنت أدافع بواقع 70٪% وأهاجم 30%‏ وتواجدت في كل المباريات.. خضنا حوالي ٦٠ مواجهة لم أخرج من القائمة سوى في مواجهة واحدة.

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أفشة: اللي ملعبش للأهلي ملعبش كورة

أكد محمد مجدي أفشة لاعب النادي الأهلي أنه يحترم أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك السابق، وأنه سبق له التصريح بأنه لا احد يجدد على بياض وأنه لو الأهلي عرض عليه التجديد اكثر من مرة فلن يتأخر.

وأوضح عبر برنامج الكابتن مع أحمد حسن على قناة dmc: من لم يلعب في الأهلي لم يلعب كرة ومن يلعب في الأهلي يحصد كل شيء من بطولات.

وأضاف: أقسم بالله جددت على بياض ولم يكن معي أحد من مسؤولي النادي، واخبرت الكابتن سيد عبدالحفيظ بأن يجهز العقد وسوف أوقع على بياض حبا في النادي.

وأشار إلى أنه وقع على عقود التجديد وطلبوا مني عمل اعلانين للنادي بدون مقابل ورحبت وأنه تحت أمر النادي في كل شيء.

محمد مجدي أفشة لاعب فريق الأهلي الاهلى أليو ديانج حمدى فتحى السويسري مارسيل كولر

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