الأحد 07 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

أمين الحركة الوطنية بالجيزة: مصر ستظل نموذجا فريدا للوحدة الوطنية

الدكتور محمد مجدي
الدكتور محمد مجدي

وجه الدكتور محمد مجدي، أمين عام حزب الحركة الوطنية بمحافظة الجيزة، التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والإخوة الأقباط، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، مؤكدًا أن الأقباط شركاء الوطن، داعيًا الله أن تظل دائمًا روح المحبة والتآخي هي السمة السائدة في ظل جمهوريتنا الجديدة.

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محافظ بني سويف يشهد مراسم قداس عيد الميلاد بمطرانية ببا

تلاحم مختلف طوائف الشعب المصرى 

وأضاف "مجدي"، أن روح التعاون والتلاحم ستظل مستمرة بين مختلف طوائف الشعب المصري العظيم في مواجهة كافة التحديات، وننعم جميعًا بالأمن والأمان والاستقرار، سائلًا الله -عز وجل - أن يعيد تلك الأيام والأعياد المباركة بكل الصحة والسعادة والرخاء على مصرنا الغالية.

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بدء قداس عيد الميلاد بكاتدرائية الأنبا شنودة فى الغردقة (صور)

و لفت أمين حزب الحركة الوطنية بالجيزة، أن هذا العيد هو عيد لكل المصريين جميعًا وليس للأقباط فقط، حيث لا يوجد في وطننا الحبيب فرق بين مسلم ومسيحي، فجميعنا أخوة وأشقاء وشركاء في الوطن والعمل والبناء والتنمية.

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السيدة انتصار السيسى تهنئ الشعب المصرى بمناسبة احتفالات عيد الميلاد المجيد

و أوضح أن الكنيسة المصرية لها دور مهم على مدار التاريخ في مواجهة التحديات والمخططات التي تستهدف أمن واستقرار الوطن، بجانب دورها المتميز في تعزيز روح المحبة والتسامح والتماسك بين نسيج الأمة، لافتًا إلى أن مصر ستظل نموذجًا فريدًا للوحدة الوطنية، وفي الجمهورية الجديدة اتخذت الدولة خطوات غير مسبوقة لترسيخ قيم المواطنة والتسامح و المحبة والسلام بين جناحي الأمة لكي يظل الشعب المصري نسيجًا واحدًا يجمعهم حب الوطن.

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أجراس كاتدرائية ميلاد المسيح تدق لتعلن بدء قداس عيد الميلاد المجيد

و أكد محمد مجدي، أن مشاركة المسلمين الإخوة الأقباط أعيادهم، تأتي تأكيدًا على أن المصريين سيظلون دائمًا نسيجًا واحدًا مهما حاول أعداء الوطن والسلام التفريق بينهم، وروح المحبة و الإخاء ستظل موجودة بين الشعب.

حزب الحركة الوطنية عيد الميلاد المجيد البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية تهنئة الدكتور محمد مجدي

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