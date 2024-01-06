السبت 06 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

قبل زيارة بلينكن.. الرئيس الفلسطينى يغادر إلى القاهرة للقاء الرئيس السيسى

الرئيس الفلسطيني
الرئيس الفلسطيني

غادر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء السبت، متجهًا إلى مصر، للقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي غدًا، لبحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة.

تأتي زيارة أبومازن قبيل أيام قليلة من الزيارة المرتقبة لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن للقاهرة ورام الله لبحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة.

وبدأ وزير الخارجية الأمريكي زيارته للشرق الأوسط، اليوم، من تركيا والتقي خلالها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

مظاهرات حاشدة منددة بالعدوان الإسرائيلي على غزة

وشهدت العديد من المدن والعواصم العالمية، اليوم السبت، مظاهرات حاشدة منددة بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

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القاهرة الإخبارية: 10 شهداء فى قصف للاحتلال قرب مفترق السرايا غرب غزة

وشارك الآلاف في مظاهرات نظمت في العاصمة الفرنسية باريس، والعاصمة الألمانية برلين، ومدينة مالمو السويدية، دعمًا للشعب الفلسطيني، وللمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

ورفع المشاركون في المظاهرات الأعلام الفلسطينية، واللافتات المنددة بالجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.

ودعا المشاركون إلى وقف المعايير المزدوجة وضرورة محاكمة الاحتلال على مجازره ضد الشعب الفلسطيني، خاصة الأطفال، ونددوا بالإبادة الجماعية في قطاع غزة.

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استشهاد مدرب منتخب فلسطين الأوليمبى خلال قصف للاحتلال على غزة

ومن المقرر أن ينظم أنصار فلسطين "مسيرة إلى واشنطن من أجل غزة" الأسبوع المقبل للفت الانتباه إلى التأثير الإنساني المدمر للحرب بين إسرائيل وفلسطين والدعوة إلى وقف إطلاق النار، وفقًا لصحيفة ذا هيل.

وسيبدأ مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية "CAIR" ومنظمون آخرون فعالية التضامن مع غزة في المول الوطني يوم 13 يناير في الساعة الواحدة بعد الظهر، حيث سيتجمعون بالقرب من نصب واشنطن التذكاري.

ويسعى منظمو المسيرة، التي تحظى بدعم أكثر من 100 مجموعة، أيضًا إلى إنهاء المساعدات الأمريكية للجيش الإسرائيلي، الذي يتهمونه بتنفيذ إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.

ووفقًا لتقرير إعلامي، يتوقع المنظمون أن تكون المسيرة أكبر حدث مؤيد لفلسطين في عاصمة البلاد منذ اندلاع الصراع الأخير.

الرئيس الفلسطيني مصر السيسي وزير الخارجية الامريكي قطاع غزة

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