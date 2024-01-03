الأربعاء 03 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الرئيس السيسى: يجب اضطلاع المجتمع الدولى بمسئولياته لوقف معاناة الشعب الفلسطينى

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسى

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، اتصالًا هاتفيًا من رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس متسوتاكيس.

وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، في بيان، بأن رئيس الوزراء اليوناني أكد خلال الاتصال تطلع بلاده لمواصلة تعزيز وتفعيل التعاون المشترك بين البلدين خلال الولاية الرئاسية الجديدة للرئيس السيسي، في إطار العلاقات التاريخية الوثيقة بين الشعبين الصديقين، مع الحرص على مواصلة التشاور وتنسيق المواقف إزاء التطورات المُتلاحقة بمنطقتي شرق المتوسط والشرق الأوسط. 

وأشاد الرئيس السيسي بالطابع الاستراتيجي للعلاقات بين البلدين، مؤكدًا حرص مصر على الاستمرار في دفع العلاقات إلى آفاق أرحب، سواء على المستوى الثنائي أو من خلال آلية التعاون الثلاثي مع قبرص.

كما تناول الاتصال الأوضاع في قطاع غزة، حيث استعرض الرئيس السيسي الجهود المصرية لوقف إطلاق النار ونفاذ المساعدات الإنسانية، مشددًا على أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسئولياته لوقف معاناة الشعب الفلسطيني وإنقاذه من المأساة الإنسانية التي يتعرض لها.

ومن جهته؛ أكد رئيس الوزراء اليوناني تقدير بلاده للدور المصري في الدفع نحو التهدئة.

واتفق الرئيس السيسي ورئيس وزراء اليونان على استمرار التشاور والتنسيق للعمل على ترسيخ الأمن والاستقرار في الإقليم.

السيسي رئيس الوزراء اليوناني رئاسة الجمهورية قطاع غز الشعب الفلسطيني

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